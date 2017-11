17enne struprata a Bologna/ Don Lorenzo Guidotti chiede scusa: “Ho sbagliato, mi dispiace” (Le Iene Show)

17enne struprata a Bologna, don Lorenzo Guidotti chiede scusa attraverso i microfoni de Le Iene Show: “Ho sbagliato, mi dispiace”. Le ultime notizie sul servizio di Giulio Golia

12 novembre 2017 Silvana Palazzo

17enne struprata a Bologna, il caso a Le Iene Show (Foto: LaPresse)

Il caso della diciassettenne stuprata a Bologna verrà trattato anche da Le Iene Show, che per la puntata di oggi, 12 novembre 2017, ha intervistato don Lorenzo Guidotti, il sacerdote che aveva attaccato sui social la vittima. “Se hai la (sub) cultura dello sballo sono solo ca**i tuoi poi se ti risvegli la mattina dopo chissà dove...”, aveva scritto il parroco bolognese nel post pubblicato su Facebook che ha scatenato le polemiche. “Svegliarti seminuda direi che è il minimo che potesse accaderti”, ha proseguito don Guidotti, che non riteneva di avere motivo per provare pietà per la ragazzina, che ha denunciato lo scorso 3 novembre di aver subito una violenza sessuale. “No, quella la tengo per chi è veramente vittima”, ha precisato il sacerdote, che è stato poi costretto a cancellare il profilo Facebook a causa delle numerose critiche piovutegli. La Iena Giulia Golia ha raggiunto il religioso, che ai microfoni del programma di Italia 1 si è scusato con la ragazza e i suoi familiari.

STUPRO BOLOGNA, BUFERA SU DON GUIDOTTI: OGGI LE SCUSE

La mamma della diciassettenne stuprata a Bologna nei giorni scorsi aveva annunciato di voler incontrare don Lorenzo Guidotti per un confronto diretto, ma forse non sarà necessario, perché Le Iene Show hanno raggiunto il sacerdote che si è scusato per le sue polemiche dichiarazioni. “Carissimi, a me non avete idea quanto dispiaccia aggiungere al vostro dolore, tutto il dolore che vi sarà arrivato da questo continuo riecheggiare delle mie parole tutte sbagliate”, ha dichiarato don Lorenzo Guidotti ai microfoni di Giulio Golia, dicendosi pronto per un confronto con la famiglia e spiegare tutto, faccia a faccia: “Se voi avete voglia attraverso lui (ndr, indica Giulio Golia) me lo fate sapere. Mi dispiace, non so come dirvelo. E spero veramente di potervelo dire mano nella mano”. Poi le scuse: “Ho sbagliato completamente tutte le parole, il mio obiettivo era un altro. Sono un po' come un difensore che, invece che colpire la palla, ha colpito in pieno la caviglia”.

© Riproduzione Riservata.