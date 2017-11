Abusi in Vaticano/ Video, racconto choc: “La prima volta avevo 13 anni” (Le Iene Show)

Abusi tra le mura del Vaticano, il caso a Le Iene Show: video. Racconti choc: “La prima volta avevo 13 anni”. Il caso è stato affrontato anche a Quarto Grado, con l'intervista a Kamil

12 novembre 2017 Silvana Palazzo

Abusi tra le mura del Vaticano

Lo scandalo delle molestie sessuali arriva in Vaticano: ad occuparsene oggi è il programma Le Iene Show con l'inchiesta di Gaetano Pecoraro. Si parlerà di presunti abusi tra le mura del Vaticano: è stata raccolta la testimonianza di un chierichetto del Papa, che sarebbe stato abusato dal suo seminarista. “Durante la notte, quando non c'erano più superiori, entrava nella camera, si infilava nel letto, cominciava a toccare le parti intime, a praticare sesso orale, masturbazione e cose di questo tipo. La prima volta avevo 13 anni”, ha raccontato la vittima, che non ha voluto mostrare il suo volto alle telecamere.

Un altro ragazzo, invece, lo ha fatto per raccontare ciò di cui è stato testimone: “Ho visto il mio compagno di stanza essere abusato da un seminarista”, ha raccontato a Le Iene Show. Questa inchiesta è destinata a far discutere. C'è chi ad esempio si aspetta una presa di posizione netta da parte di Papa Francesco.

LA TESTIMONIANZA DI KAMIL A QUARTO GRADO

Anche a Quarto Grado nei giorni scorsi si è parlato dei presunti abusi in Vaticano: nel corso della puntata di venerdì scorso, infatti, è stata trasmessa l'intervista a Kamil, un ragazzo di origini polacche che sarebbe stato testimone di abusi commessi all'interno del Preseminario San Pio X, nel Palazzo San Carlo, in Vaticano. “C'era un rapporto strano tra gli alunni e i superiori. Il primo anno si facevano dei massaggi, poi non so quello che succedeva dopo. C'era la sessualità all'interno del preseminario, coinvolgeva anche minori”, ha esordito nel suo racconto, nel quale fa riferimento a due-tre monsignori che sono stati anche visti in una discoteca gay. Poi ha spiegato cosa accadeva ad un ragazzo che dopo essere uscito dal seminario ha chiesto l'aiuto di uno psicoterapeuta: “Non vuole sentirne più parlare, ma è pronto a parlare davanti ad un magistrato”. Kamil è pronto a metterci la faccia e spiega anche perché: “Mi hanno rovinato la vita. Ero molto credente, loro mandandomi via, in quel modo lì, ho subito un grande choc. Io ho raccontato tutto ad un cardinale, poi sono stato cacciato”.

© Riproduzione Riservata.