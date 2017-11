Alessandro Pansa/ Morto il figlio dello scrittore Giampaolo: Enrico Letta, “sconvolto dalla sua scomparsa”

Alessandro Pansa, morto il figlio dello scrittore Giampaolo: era vicepresidente Feltrinelli. Lutto nel mondo finanziario, politico e culturale. Il saluto dell'amico Enrico Letta

12 novembre 2017 Silvana Palazzo

Alessandro Pansa, figlio del giornalista e scrittore Giampaolo è morto nella notte a soli 55 anni. Le cause della prematura scomparsa sono state riportate dal Fatto Quotidiano, che parla di un improvviso infarto da cui non si è più ripreso. C'è sconcerto nel mondo politico, economico e culturale italiano per la morte di Alessandro Pansa. La reazione di Enrico Letta, ad esempio, su Twitter: “Sconvolto da scomparsa Alessandro #Pansa, grande amico. Mancherà la sua vulcanica creatività, le sue mille idee, il suo rigore”. Ferruccio de Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, lo descrive come un “uomo dolce, gentile e colto” e conclude il suo post con “un abbraccio alla famiglia e a Giampaolo”.

MORTO ALESSANDRO PANSA: LA CARRIERA

Appassionato di storia e filosofia, Alessandro Pansa aveva ottenuto una laurea con lode alla Bocconi in Economia politica. Esperto del mondo dell'industria, aveva frequentato anche la prestigiosa Business Administration Graduate School della New York University. La lunga carriera nel mondo della finanza di Alessandro Pansa comincia nel 1987 da Credito Italiano SpA, poi passa al Servizio Studi Economia e Pianificazione. Nel 1992 si occupa della Divisione Investimenti di Euromobiliare con Guido Roberto Vitale, che segue alla Vitale Borghesi & C. per coordinare operazioni sul mercato azionario per molte importanti aziende italiane. Docente alla Luiss, è stato anche amministratore delegato di Finmeccanica fino al 2014, quando Matteo Renzi gli preferisce Mauro Moretti. Alessandro Pansa ha anche lavorato nella banca Lazard come managing director ed è stato membro del Fondo strategico italiano.

