CLARISSA MARCHESE/ L’ex tronista e Miss vs ‘Weinstein italiano’: le molestie respinte (Domenica Live)

Clarissa Marchese, l'ex Miss Italia 2014 e tronista: le nuove accuse al "Weinstein italiano", le molestie del regista respinte e i nuovi dettagli in diretta a Domenica Live

12 novembre 2017 Niccolò Magnani

Clarissa Marchese, ex tronista Uomini e Donne

Torna in tv, questa volta di persona dopo il servizio delle Iene, Clarissa Marchese entrata nelle cronache quotidiane dopo che qualche giorno fa ha scoperchiato anche lei una parte dell’immenso “vado di Pandora” legate alle molestie nel mondo del cinema e della tv non solo americana (vedi caso Weinstein). Secondo i tanti servizi delle Iene Show di queste ultime settimane, sarebbero più di uno di cosiddetti “Weinstein italiani” che avrebbero in questi anni molestato, stuprato e abusato del loro potere per far accedere/respingere attrici e modelli dal mondo dello spettacolo. Oggi torna in diretta a Domenica Live l’ex tronista e Miss Italia 2014 dopo che alle Iene aveva rilasciato un videomessaggio in cui spiegava nel dettaglio le molestie subite: voleva fare l’attrice e l’occasione sembrava perfetta quando un noto regista, anche qui niente nomi o indizi, le ha proposto tre provini consecutivi. Durante questi appuntamenti, l’uomo ha più volte chiesto alla Marchese – utilizzando la scusante di mettere alla prova le sue doti recitative – di rimanere completamente nuda davanti a lui, cosa che la ragazza non ha mai accettato di fare e per questo motivo non ha ottenuto la parte, come le tante attrici che alle Iene hanno raccontato le molestie subite.

LA CONFESSIONE ALLE IENE

Al programma di Italia 1 Clarissa è entrata nel dettaglio anche se, ancora una volta, nomi o indizi non sono stati fatti: non si sa dunque se si tratti del regista napoletano denunciato da Giorgia Ferrero, o di quello molto potente romano (in questi giorni è scoppiata anche la polemica sul possibile profilo di Faustro Briizzi, qui tutte le ultime novità) o se addirittura un altro ancora. «Mi ha detto: ‘Può capitare molto spesso che durante un provino ti venga chiesto di spogliarti, quindi se io ti chiedessi di spogliarti totalmente davanti a me, tu cosa faresti?”», spiega ancora la Marchese durante il servizio alla Iena Dino Giarrusso. «Gli ho detto ‘Assolutamente no! Davanti a te, così, da soli a casa tua, io non mi spoglio! Se significa questo fare l’attrice, io non lo farò né ora né mai!’». Oggi usciranno dettagli sull’identità del Weinstein italiano? Molto, molto difficile, intanto però si riaccende ancora una volta la polemica di una vicenda che inizia davvero ad avere i contorni del grottesco..

