METEO/ Maltempo su tutta Italia: pioggia e nevicate, primi sprazzi di Attila (oggi, 12 novembre 2017)

Meteo, oggi 12 novembre 2017: le previsioni del tempo di domenica non promettono niente di buono. Primi assaggi di Attila, la perturbazione che porterà freddo polare.

Sarà una domenica 12 novembre all'insegna del maltempo praticamente su tutta Italia quella che ci apprestiamo ad affrontare, secondo le previsioni meteo degli esperti. Si inizierà in realtà al mattino con delle condizioni appartentemente discrete su molte regioni. Qualche banco di nebbia farà capolino sul settore orientale della Val Padana orientale e sulle valli del Centro Italia, mentre piogge e rovesci isolati daranno il buongiorno alla Sicilia e alle regioni che affacciano sul mar Ionio. Con il passare delle ore ecco aumentare la nuvolosità soprattutto al Centro-Nord. Spruzzi d'acqua raggiungeranno regioni come Lazio, Toscana e Ligueria, mentre verso sera sarà il Nord Italia, e in particolare le Alpi, ad essere interessate dal progressivo peggiormaneto che farà irruzione completamente sulla penisola a partire da lunedì. La perturbazione caratterizzata dalla presenza di aria polare, già denominata Attila, darà un primo assaggio a sera con quota neve in calo sulle Alpi.

PREVISIONI METEO, MEGLIO AL SUD

Ad essere parzialmente preservate dall'ondata di maltempo che questa domenica si abbatterà sull'Italia saranno alcune regioni del Sud. Rovesci anche su est Piemonte, Lombardia e Nordest. Massime in temporaneo aumento su Sud e medio Adriatico. Certo non si potrà parlare di bel tempo: l'autunno è ormai arrivato con tutta la sua forza e una prova è data dal brusco abbassamento delle temperature che ha interessato gran parte d'Italia negli ultimi giorni. Va detto, però, che le massime nella giornata odierna dovrebbero fare registrare un temporaneo aumento al Sud e nella fascia del medio Adriatico. Faremo bene a goderci questo clima dal momento che già domani, lunedì 13 novembre 2017, assisteremo ad un rapido abbassamento delle temperature che, secondo gli esperti di meteo.it, potrebbe anche essere nell'ordine dei 7-10 gradi.

