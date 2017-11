Renata Rapposelli / Tolentino, cadavere nella scarpata: è quello della pittrice scomparsa? Si attende test Dna

Renata Rapposelli, ultime notizie sulla pittrice scomparsa: trovato cadavere in una scarpata di Tolentino. Potrebbe essere quello della 64enne: si attende test Dna

12 novembre 2017 Silvana Palazzo

Potrebbe esserci una svolta importante al caso della scomparsa di Renata Rapposelli, seppur non positiva. Nelle prime ore di ieri mattina è stato recuperato in una scarpata impervia della contrada Pianarucci a Tolentino un corpo. È una donna, e quasi sicuramente si tratta di quello della pittrice di 64 anni residente ad Ancona, di cui non si hanno notizie dal 9 ottobre. La certezza arriverà solo nei prossimi giorni: il procuratore della Repubblica di Macerata, Enrico Riccioni, disporrà domani mattina l'esame del Dna. Il cadavere è stato ritrovato venerdì pomeriggio da un muratore che si era fermato in zona per una sosta. Insospettito per la puzza forte che arrivava dalla scarpata, ha controllato se ci fosse qualcosa, scoprendo una mano tra i rovi. Quindi ha chiamato i carabinieri, che però hanno preferito recuperare nella mattinata di ieri il corpo per evitare di muoversi al buio sulla scarpata molto ripida e piena di rovi, rischiando di compromettere così la scena del crimine. Come riportato da Il Resto del Carlino, il Nucleo investigativo di Macerata e il Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino hanno effettuato il recupero con l'aiuto dei vigili del fuoco. Il cadavere è stato trovato in pessime condizioni: in avanzato stato di decomposizione, devastato dall'esposizione all'aria, alla pioggia e agli animali selvatici.

RENATA RAPPOSELLI, RITROVATO CADAVERE: È IL SUO?

Il cadavere recuperato a Tolentino, che quasi certamente è quello di Renata Rapposelli, si trova ora all'obitorio di Macerata per essere sottoposto ad una prima analisi del medico legale Antonio Tombolini. Da questo controllo preliminare è stato possibile stabilire che la morte della donna risale a circa un mese fa. I lineamenti del viso non esistono più, poco resta anche dei vestiti, il cadavere è quasi scheletrico, ma gli inquirenti sono sicuri che si tratti della pittrice di 64 anni. Sul corpo è stata trovata una collana con una grossa Tau di legno, la croce di San Francesco, che Renata Rapposelli pare indossasse prima di scomparire. Si devono poi fare riscontri anche sull'orologio e altri elementi che sono sfuggiti alla devastazione degli agenti atmosferici. La borsa e il cellulare non sono stati recuperati, del resto non è detto che si trovino nella stessa area. Durante l'esame cadaverico è stata trovata una ciocca di capelli di colore chiaro attaccata al cranio. In questa fase va dunque accertata prima l'identità con il test del Dna, l'autopsia individuerà però anche la data esatta della morte e, se possibile, pure la causa. Quindi potrebbero essere necessari altri esami. Se dovesse trattarsi proprio di Renata Rapposelli, verranno informati marito e figlio che potrebbero nominare propri consulenti per seguire lo svolgimento dell'esame. Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, l'area del ritrovamento è stata transennata e setacciata, ma scriveranno altri accertamenti, forse anche con il metal detector. Gli investigatori visioneranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune alla ricerca di altri elementi utili per risolvere il caso.

