TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Perugia, sisma M 2.6 a Norcia (ore 11.30, 12 novembre 2017)

12 novembre 2017 Niccolò Magnani

Scossa di terremoto questa mattina e non di lievissima intensità: non ci sono stati dani e la situazione è rimasta sotto controllo a Norcia, nella già funestata area sismica dove negli ultimi mesi si sono visti crolli e tragedie drammatiche. Con l’ultima scossa di terremoto di pericoli non ce ne sono stati anche perché il grado di M 2.6 sulla scala Richter non ha spaventato nessuno, però qualche vibrazione è stata avvertita come sempre del resto nell’area in cui lo sciame sismico è davvero all’ordine del giorno. Terremoto avvenuto alle 7.45 di stamani, con ipocentro calcolato a circa 9 km sotto la profondità del terreno ed epicentro invece individuato presso i comuni di Norcia appunto, poi Castelsantangelo sul Nera, Preci, Cascia, Arquata del Tronto, Visso, Accumoli, Ussita, Montegallo, Cerreto di Spoleto, Montemonaco, Sellano, Poggiodomo.

SICILIA, SCOSSA DI M 2.4 A BRONTE (CATANIA)

Guardando sul resto del territorio italiano, si scorge un altro terremoto avvenuto qualche ora prima alle 2.41 con epicentro completamente diverso: siamo in Sicilia, la scossa misura M 2.4 Richter e anche qui per fortuna non ci sono stati particolari danni né vibrazioni avvertite dalla popolazione locale di Bronte (Catania) e dintorni. Avvenuto tutto in piena notte, con i dati INGV che hanno segnalato tra le ultime scosse quella con ipocentro a circa 6 metri sotto il livello del terreno. Sul fronte epicentro invece, i comuni coinvolti anche se senza danni sono stati oltre a Bronte, Maletto, Maniace, Cesarò, Adrano, Biancavilla, San Teodoro, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Centurie, Santa Domenica Vittoria.

