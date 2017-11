Terremoto in Iraq/ Video, fortissimo sisma al confine con l'Iran di magnitudo 7.2: avvertito anche a Dubai

Terremoto in Iraq: video fortissimo sisma al confine con l'Iran di magnitudo 7.2. Avvertito anche a Dubai e in Israele. Le ultime notizie sulla scossa, gli aggiornamenti

12 novembre 2017 Silvana Palazzo

Fortissimo terremoto in Iraq (Foto: da Twitter)

Una fortissima scossa di terremoto ha colpito l'Iraq, al confine con l'Iran. Stando a quanto riportato dall'Istituto statunitense Usgs (United States geological Survey), il sisma è stato di magnitudo 7.2 sulla scala Richter, con epicentro localizzato a 32 chilometri da Halabjah, nel Kurdistan iracheno. Il terremoto avrebbe colpito anche la capitale, Baghdad, ed è stato avvertito con intensità diversa anche in Israele, Dubai e Kuwait. Si parla già di danni conseguenti alla forte scossa di terremoto: stando a quanto riportato dalla Repubblica, in Iran sono stati registrati danni ingenti in almeno otto villaggi, mentre il alcune zone è saltata la corrente.

IRAQ, TERREMOTO DI MAGNITUDO 7.2

Non ci sono conferme ufficiali in merito alle voci relative alle presunte due vittime. Le squadre di soccorritori comunque sono state inviate nelle zone colpite. Il sisma che ha colpito la regione di Sulaymaniyya ha seminato il panico. Ad Halabjah ci sono state scene di paura, con gente nelle strade e vetrine in pezzi. La scossa è stata registrata poco dopo le 21 ora locale. Le immagini del panico sono state condivise sui social da molti residenti in zona.

© Riproduzione Riservata.