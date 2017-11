Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: indagato Edy Tamajo (12 novembre 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: indagato Edy Tamajo per aver comprato dei voti. Aggressione di Ostia, il Gip si prende tempo. Altro attentato a Berlino, nessuna vittima (12 novembre 2017)

12 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Roberto Spada - La Presse

INDAGATO DEPUTATO SICILIANO

Il neo deputato siciliano Edmondo Edy Tamajo è accusato di aver comprato dei voti. Secondo la procura di Palermo il quarantunenne si sarebbe assicurato illegalmente 14mila voti, pagando cifre a partire da 25 euro. La difesa si è già pronunciata, sottolineando che le accuse sono inesistenti e che presto verrà chiarito tutto. E' un periodo davvero molto difficile per quanto riguarda la Sicilia, colpita negli scorsi giorni dalla situazione legata a Cateno De Luca della Udc di Messina. Sicuramente nelle prossime ore arriveranno delle novità anche in merito ad Edy Tamajo.

AGGRESSIONE OSTIA, IL GIP PRENDE TEMPO

Il GIP ha deciso di rimandare la decisione sulla convalida del fermo di Roberto Spada, reo di aver aggredito in maniera violenta il giornalista della trasmissione Nemo, Daniele Piervincenzi. Ad Ostia in molti sono scesi in strada, per manifestare il proprio dissenso contro le mafie. In queste ore si è concluso a Regina Coeli l'interrogatorio di Spada, che ha ammesso i fatti ma in sua difesa ha detto di essere stato provocato dal giornalista.

BERLINO, ALTRA AUTOMOBILE IMPAZZITA. NESSUNA VITTIMA

Un'automobile ha tentato d'investire alcune persone in attesa alla fermata dell'autobus, tuttavia non ci sono feriti. La polizia ha scoperto che l'auto era stata noleggiata da uomini di origini marocchine, che non sono ancora stati intercettati. Ripensando a cosa è accaduto nell'ultimo anno difficilmente si può accettare questo episodio come situazione isolata e si dovrà ragionare molto bene per capire i mandatari, anche perché a piede libero potrebbero riprovarci. Si conosce la targa della vettura in questione e questo potrebbe essere un indizio anche se è probabile che i fuggitivi avranno sostituito questa, per non far trovare tracce alle loro spalle. Non è da escludersi che gli aggressori siano in fuga verso un altro paese.

ROMA, MUORE UN RAGAZZO ACCOLTELLATO

Un ventenne è deceduto causa una ferita da taglio al torace. Il giovane è stato trovato per strada agonizzante all'alba. L'ambulanza è arrivata sul posto in tempi brevi, ma nel tragitto verso l'ospedale Sandro Pertini il ragazzo è andato in arresto cardiaco, morendo pochi minuti dopo. Il tutto si è verificato nella periferia est della capitale, nella zona Re Bibbia-San Basilio. La segnalazione è arrivata da via Padre Lino da Parma. Il ragazzo in questione non è stato ancora identificato e non sono note le dinamiche di questo terribile omicidio. La polizia sta indagando e non esclude nessuna ipotesi a questo momento.

SPAREGGIO MONDIALI, 24 ORE E SI SAPRÀ IL FUTURO DELL'ITALIA

In ventiquattro ore si potrebbe capire molto del futuro del calcio italiano, con gli azzurri che sono chiamati nello spareggio per i Mondiali a ribaltare il ko 1-0 in Svezia di venerdì. Non c'è tempo per riflettere, pensare e fare ragionamenti, si deve solo vincere e con due reti di scarto altrimenti gli azzurri non andranno al Mondiale in Russia che si giocherà la prossima estate. Grande curiosità sulla formazione che ha in mente il commissario tecnico Giampiero Ventura, con la sensazione che questi possa puntare sul 3-4-3 cambiando per l'ennesima volta modulo. I dubbi dipendono soprattutto dalla squalifica di Marco Verratti che toglie un altro centrocampista al tecnico azzurro. Probabile quindi che dietro sia confermata la BBC con Bonucci che giocherà con una protezione per la rottura del setto nasale nella gara d'andata. Davanti poi dovremmo vedere Ciro Immobile sorretto da Lorenzo Insigne e Antonio Candreva.

SERIE B, IL CAMPIONATO CADETTO NON SI FERMA

Il campionato cadetto non si ferma e con la sosta della Serie A si prende il palcoscenico della domenica. Ieri intanto sono andati in scena tre anticipi molto interessanti. Nel pomeriggio la Pro Vercelli ha superato a sorpresa un Empoli sempre più in difficoltà. Pari ad Avellino per il ritorno in panchina all'Entella di Alfredo Aglietti. Non va oltre l'1-1 il Frosinone a La Spezia. Si parte oggi alle 12.30 con Venezia-Perugia. Sono ben sei le gare che si giocano alle ore 15.00 con grande attenzione ai big match di giornata Cittadella-Parma e Cremonese-Palermo. Alle 20.30 chiude la giornata la sfida del San Nicola dove il Bari di Fabio Grosso affronta il Pescara di Zdenek Zeman.

