ALLARME BOMBA NEGLI STUDI DI MARIA DE FILIPPI/ Evacuati Belen Rodriguez e Tu si que Vales per chiamata anonima

Allarme bomba negli studi di Maria De Filippi: evacuati Belen Rodriguez e Tu si que Vales dalle strutture Mediaset dopo chiamata anonima. Le ultime notizie e gli aggiornamenti

13 novembre 2017 Silvana Palazzo

Allarme bomba negli studi di Maria De Filippi

Paura negli studi Mediaset oggi, lunedì 13 novembre: è scattato l'allarme bomba durante la registrazione della puntata di “Tu sì qui vales”, il talent show di Maria De Filippi. Una chiamata anonima intorno alle 15:35 ha fatto scattare l'allarme negli studi Mediaset Titanus di via Tiburtina. Gli addetti alla sicurezza degli studi hanno quindi allertato la Digos e la Polizia, che ha inviato sul posto la squadra degli artificieri per i controllo del caso, mettendo in sicurezza il personale che stava lavorando al programma di Canale 5 - da Belen Rodriguez agli altri - oltre che il pubblico presente. Tutte le persone sono state evacuate per permettere i controlli. Le verifiche degli artificieri hanno dato poi esito negativo: si trattava di un falso allarme. I lavori sono dunque regolarmente ripresi negli studi Mediaset alle 16:45 circa, stando a quanto riportato da Roma Today. Dopo la paura, dunque, un sospiro di sollievo.

ALLARME BOMBA NEGLI STUDI MEDIASET: PAURA PER CHIAMATA ANONIMA

Alta tensione durante la registrazione del fortunatissimo programma “Tu sì qui vales”, il talent show di Maria De Filippi. Belen Rodriguez e soci sono stati immediatamente evacuati dagli studi Mediaset, ma fortunatamente si è trattato di un falso allarme. Non è ancora chiaro da dove sia arrivata l'inopportuna telefonata anonima che ha messo in allarme e ansia tutti i presenti durante la registrazione della nuova puntata del programma con Maria De Filippi, Mara Venier, Teo Mammuccari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Belen Rodriguez. L'intervento dei carabinieri e degli artificieri ha sgombrato ogni dubbio: nessun ordigno esplosivo è stato messo nella struttura televisiva. Si attendono ora le prime dichiarazioni dei diretti interessati, che non hanno corso alcun pericolo. Forse si saprà qualcosa sull'accaduto a registrazione conclusa.

