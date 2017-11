AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A27 (ultime notizie, oggi 13 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 13 novembre 2017 sulla viabilità. Brutto incidente sull'A27, gravi due ragazzi molto giovani.

13 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un brutto incidente sull'A27 all'altezza del comune di Carbonera. TrevisoToday.it specifica come il tutto si sia verificato attorno alle ore 18.30 all'altezza del chilometro 20+750. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente con una Fiat 500 che è finita fuori strada dopo che l'autista aveva perso il controllo di questa. Non dovrebbero essere stati coinvolti altri mezzi nell'incidente. A bordo della vettura c'erano un ragazzo di 21 anni, alla guida, e una ragazza di 18. I due si sono feriti e al momento, come riporta sempre il portale, sono in una situazione grave. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco di Treviso e due ambulanze oltre a una volante della polizia stradale. I pompieri hanno dovuto lavorare per estrarre i corpi dei due ragazzi dalle lamiere e questi sono stati poi portati al pronto soccorso dell'ospedale Ca'Foncello di Treviso.

AUTOSTRADE, PREOCCUPAZIONI LEGATE AL METEO

Per quanto riguarda le autostrade italiane sarà molto importante dare uno sguardo anche al meteo. La situazione infatti continua ad essere di allerta in diverse zone del nostro paese e condizionerà senza dubbio la viabilità. I temporali che si svilupperanno su tutto l'arco degli Appennini potrebbe portare a rallentamenti e anche a situazioni di traffico intenso. La neve che invece cadrà in maniera importante sul Triveneto e in Valle d'Aosta porterà all'obbligo di munirsi a bordo di catene per evitare anche sanzioni giustamente pesanti. Nella notte poi il portale istituzionale, Autostrade.it, ha segnalato anche la presenza di vento forte in diverse zone, situazione da non sottovalutare per chi viaggia in macchina. A cavallo della mezzanotte sono state ravvisate situazioni di vento forte sull'A27 Venezia-Ss51 Alemagna tra Vittorio Veneto nord e il bivio A27/SS 51 Alemagna, sull'A6 Torino-Savona tra allacciamento Tangenziale sud di Torino e Torino e infine sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Prà e il bivio A10/Fine Complanare Savona.

