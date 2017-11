BIMBO CADE NEL POZZO E MUORE/ Frantoio Corinaldo, indagini in corso: come Alfredino 36 anni fa

Bimbo cade nel pozzo e muore, Frantoio Corinaldo: a 5 anni precipita nella cisterna contenente gli scarti delle olive. Stessa tragedia accaduta 36 anni fa ad Alfredino.

13 novembre 2017 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (Pixabay)

A 36 anni di distanza dalla morte drammatica di Alfredino Rampi, il piccolo di sei anni caduto nel pozzo e che tenne gli italiani incollati al piccolo schermo per 18 ore prima della sua morte, la storia si ripete. Come riporta Corriere.it, un bimbo di 5 anni, Florin Petru Strambu è morto dopo essere caduto in un pozzo, mentre si trovava in un frantoio a Corinaldo, in provincia di Ancona. La tragedia è accaduta nella tarda serata di ieri, mentre il piccolo si trovava nel frantoio insieme alla zia ed al padre. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe avvicinato pericolosamente e sarebbe precipitato in un pozzo contenente gli scarti di lavorazione delle olive. Erano circa le 18:30 quando è giunto nel frantoio insieme ai suoi familiari e forse complice anche il buio e la disattenzione del genitore, il bimbetto sarebbe precipitato accidentalmente nella cisterna. L'epilogo è simile a quanto accaduto al piccolo Alfredino, intanto sul caso indagano i Carabinieri di Senigallia per far luce su dinamiche esatte e responsabilità.

UN SOCCORRITORE COLTO DA MALORE

Esattamente come accadde a Vermicino quasi 40 anni fa, anche ieri i soccorritori sono prontamente giunti sul posto della tragedia nel tentativo di estrarre il bimbo dal buco nero nel quale era caduto. Ed esattamente come accadde per Alfredino, anche qui un sommozzatore del 115 sarebbe stato colto da un malore a causa delle esalazioni provenienti dal pazzo nel quale fermentavano le olive da macerare. Il bimbo era ancora vivo quando medici e pompieri sono riuscito ad estrarlo dal pozzo. Immediatamente sul posto è stato eseguito un tentativo di rianimazione prima di essere condotto al vicino ospedale di Senigallia, dove però il piccolo è morto alle 20:25 di ieri. Le operazioni di recupero del corpo, stando a quanto riportato da VivereSenigallia.it, non sono state semplici: i vigili del fuoco avrebbero inizialmente tentato di calarsi con le maschere antigas ma il tentativo è stato vano a causa della scala troppo corta. Da qui la necessità di far intervenire i sommozzatori. Nonostante questo però, l'intervento è stato vano.

© Riproduzione Riservata.