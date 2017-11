EPRICE BLACK HOUR/ 60 prodotti a 0,99 euro: presto anche il Samsung Galaxy S8?

ePrice Black Hour: 60 prodotti a 0,99 euro nell'ora segreta. Presto anche il Samsung Galaxy S8? Le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla promozione del colosso italiano dell'e-commerce

13 novembre 2017 Silvana Palazzo

ePrice (Foto: da Facebook)

Occhi puntati sul sito di ePrice, mano sul mouse pronta per cliccare: quando vi scriviamo, l'ora segreta deve ancora scattare. Per chi ancora non lo sapesse, il colosso italiano dell'e-commerce ha deciso di anticipare le offerte relative al Black Friday con una nuova e originale iniziativa: si tratta della Black Hour, un'ora nella quale ePrice lancia 60 prodotti a 0,99 euro. Un'occasione ghiotta, ma difficile da cogliere, perché l'ora promozionale è appunto segreta. Ci vuole una grande dosa di pazienza o di fortuna per farsi trovare pronti all'ora giusta. «Per dare la possibilità a più utenti di poter usufruire di questa offerta, puoi acquistare 1 prodotto al giorno a € 0,99», precisa il sito di e-commerce nei dettagli della promozione valida dal 6 al 23 novembre. Il consiglio che possiamo darvi per rendere più veloce il percorso di acquisto è di pre registrarti al sito, memorizzare i dati della carta di credito per il pagamento, configurare l'indirizzo di spedizione e rimanere loggato.

EPRICE, OGGI BLACK HOUR: UN SAMSUNG S8 A 0,99 EURO?

C'è un indiscrezione che sta trapelando da qualche ora che sta infiammando l'attesa dell'ora segreta di ePrice. La notizia è stata lanciata da TecnoAndroid, secondo cui in questi giorni (non viene specificato esattamente quando), il Samsung Galaxy S8 potrebbe rientrare tra i prodotti proposti a 0,99 euro nell'ambito della Black Hour. Una fonte interna al colosso dell'e-commerce avrebbe fatto la soffiata, ma per il momento non ci sono affatto conferme. L'azienda, che negli ultimi giorni ha ricevuto diverse critiche per le difficoltà nell'usufruire di questa promozione, potrebbe aver deciso di farsi “perdonare” con questa incredibile offerta. Parliamo infatti di un prodotto che sul mercato ha un prezzo altissimi e che quindi risulta inaccessibile a molta persone. Analizzando comunque lo storico dei prodotti venduti finora a 0,99 euro, in effetti ci si rende conto che mancano solo gli smartphone. Finora piani cottura, frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie ad incasso sono finiti nella Black Hour, solo elettrodomestici.

