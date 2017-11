INCIDENTE STRADALE/ Tangenziale Savona-Piacenza: auto contro guardrail, un ferito (oggi 13 novembre)

Incidente stradale: auto perde il controllo in tangenziale nord prima dello svincolo di Savonera, ferito un 53enne; gravi due giovani vittime di un sinistro a Treviso.

13 novembre 2017 Emanuela Longo

Un brutto incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sulla tangenziale nord in direzione di Savona-Piacenza. A darne notizia è il portale TorinoToday.it che evidenzia come il sinistro sia avvenuto esattamente poco prima dello svincolo di Savonera. Un uomo di 53 anni residente a Gassino Torinese si trovava al volante di una Dacia Duster quando ha perso per cause ancora da accertare il controllo della vettura, urtando il guardrail e saltandolo. L'auto ha terminato la sua corsa solo dopo essersi ribaltata in un campo circostante. Alla base del tremendo incidente, forse un colpo di sonno che ha colto l'automobilista. Fortunatamente l'uomo non è rimasto ferito gravemente e dopo l'intervento sul posto dei soccorritori del 118 è stato trasportato all'ospedale Maria Vittoria per essere sottoposto a tutti i controlli del caso. Dopo l'incidente non è mancata la presenza degli uomini della polizia stradale che si sono occupati di raccogliere tutti gli elementi atti a identificare dinamica ed eventuali responsabilità. Sul posto anche gli ausiliari della viabilità dell'Ativa.

TREVISO, AUTO FUORI STRADA: DUE FERITI GRAVI

Poco dopo le 18:30, un altro incidente stradale si è verificato sulla A27 di Alemagna all'altezza del chilometro 20+750, nel comune di Carbonera. A riportare i retroscena del brutto sinistro è il portale TrevisoToday.it: a perdere il controllo una Fiat 500 con a bordo un ragazzo ed una ragazza, rispettivamente di 21 e 18 anni. L'auto sarebbe uscita di strada per motivi ancora ignoti e si sarebbe resa protagonista di una carambola che ha letteralmente distrutto la parte posteriore del mezzo. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno preso in cui i due giovani coinvolti nell'incidente, ma anche gli uomini della polizia stradale di Treviso. Per estrarre le due persone dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo essere stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, le loro condizioni risulterebbero essere estremamente gravi. Le forze dell'ordine stanno ancora valutando le cause del violento incidente che ha avuto, purtroppo, esiti drammatici.

