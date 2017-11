METEO/ Arriva Attila e si abbassano ancora le temperature per un assaggio d'inverno (oggi, 13 novembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 13 novembre 2017. L'arrivo di Attila porta a un ulteriore crollo delle temperature che regalano un assaggio di inverno agli italiani.

13 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Gli esperti di fatti meteorologici la chiamano la Sciabolata Artica e gli hanno dato il nome di Attila, re degli Unni che si diceva lasciasse terra bruciata dopo il suo passaggio. Questo per sottolineare come sarà invaso il nostro paese in questa settimana che andrà dal 13 novembre al 19. Una bassa pressione di origine scandinava si andrà a muovere molto velocemente verso il centro dell'Europa andando a colpire anche il nostro paese. Questo movimento meteorologico porterà dunque a un calo delle temperature ulteriore rispetto a quello già vissuto negli ultimi dieci giorni e che ci regalerà un anticipo importante dell'inverno. Non sarà un fenomeno isolato, perché questa situazione potrebbe perdurare a lungo durante l'arco di questa settimana. Nonostante questo le belle giornate fredde ma col sole che in Italia ci regala sempre l'inverno ci saranno anche perché per fine mese è prevista una netta ripresa un po' ovunque col ritorno, per un breve periodo, del sole.

PREVISIONI METEO, MALTEMPO SU TUTTA ITALIA

Le previsioni del tempo di oggi, lunedì 13 novembre 2017, ci parlano di un nuovo crollo delle temperature e di una situazione di maltempo generale molto preoccupante per il nostro paese. I temporali si faranno veramente intensi su tutto il versante tirrenico con concentrazione soprattutto su Toscana, Lazio, Campania e Calabria. La Liguria sarà invece divisa in due con pioggia sul versante di Levante e sole su quello di Ponente. La pioggia cadrà in maniera meno importante, ma comunque con intensità, anche su Triveneto, Emilia Romagna, Umbria e l'entroterra su tutti gli Appennini. Temporali si verificheranno su bassa Puglia, Sicilia sud-occidentale e a ovest della Sicilia. Attenzione anche alla situazione legata alla neve che cadrà in maniera importante per tutto il giorno su Valle d'Aosta, alta Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. L'unica regione in cui ci sarà il sole sarà il Piemonte. Per la prima volta in questa stagione vedremo le temperature andare sotto allo zero con le minime che toccheranno il meno uno ad Aosta, le massime saranno invece sui venti gradi a Bari nel pomeriggio.

