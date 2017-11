Terza Guerra Mondiale/ Trump difende Putin sul Russiagate: patto sulla Corea del Nord?

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 13 novembre 2017: Trump difende Putin sul Russiagate, un patto di non belligeranza per poter limitare insieme la Corea del Nord?

13 novembre 2017 Niccolò Magnani

TERZA GUERRA MONDIALE? Vladimir Putin e Donald Trump, ovvero una guerra fredda all’incontrario: Usa e Russia infatti si fanno la guerra (mondiale), i due presidenti invece si “trovano” bene e cercano di evitarlo. È un po’ una farsa e un po’ un vero rebus quanto sta avvenendo in questi mesi tra la Corea del Nord e l’intera comunità internazionale. Quanto avvenuto ieri con la difesa pubblica di Trump del collega russo sul caso delle infiltrazioni alle Elezioni americane del 2016 è un altro tassello di questo complesso puzzle ancora tutto da decrittare: «ho sempre avuto fiducia in Putin, non ci sono state ingerenze russe nel voto americano», spiega The Donald al termine del viaggio in Vietnam. John Brennan, ex direttore della Cia, ha subito usato toni durissimi nei confronti del presidente: «Dovrebbe vergognarsi per aver attaccato i propri servizi di intelligence" che, lo scorso gennaio,avevano accusato la Russia di aver interferito nelle elezioni americane. Putin è impegnato a minare il nostro sistema, la nostra democrazia e l'intero processo che fa funzionare il nostro Paese. Cercare di dipingere Putin in un'altra maniera è sorprendente e mette il nostro Paese a rischio».

Ieri infatti Trump gli aveva dato del venduto e lo scontro interno 007-Caa Bianca sembra davvero più caldo che mai. E se sul “patto” di non belligeranza tra i due leader mondiali ci sia davvero l’unione più o meno evidente di un rinnovato interesse a fermare la Corea del Nord e impedirne la vera guerra mondiale fatta di missili e testate nucleari? «Per qualche ragione il presidente Trump appare intimidito da Putin, impaurito da quello che potrebbe dire o che potrebbe venir fuori sulle indagini del Russiagate. Le parole del tycoon dimostrano al presidente russo che può essere condizionato se ci si appella al suo ego e si punta sulle sue insicurezze. Questo è molto, molto inquietante, un pericolo per la sicurezza nazionale», conclude ancora l’ex direttore Cia, evidentemente non credendo affatto ad un accordo sul fronte Pyongyang tra Putin e Trump…

LE SANZIONI DELLA CINA

Intanto quanto avvenuto ieri in Vietnam - oltre alla “farsa-accusa” tra Kim e Trump che a distanza si sono dati del “vecchio” e del “basso e grasso” (che alta caratura internazionale, ndr…) - va segnalato ed è degno di nota: Donald Trump ha anche annunciato che la Cina è pronta ad attuare nuove sanzioni contro Pyongyang: «Pechino vuole la denuclearizzazione della Corea del Nord», anche se questo non è ancora stato indicato come data e peso della rivalsa economica che Xi Jinping sarebbe pronto a mandare contro kim Jong-un. L’accordo rinato tra Cina e Usa dopo il viaggio-simbolo a Pechino del presidente americano, oltre alle tante (e segrete) promesse su scambi economici strategici, potrebbe portare una svolta alla crisi solo apparentemente “sonnecchiosa” in Corea del Nord. Con la Russia di cui sopra, l’asse Trump-Xi-Putin potrebbe davvero funzionare per arginare la minaccia nucleare del dittatore nordcoreano: realisticamente, la complessità sul tavolo è talmente alta che l’unico elemento che ad oggi dobbiamo considerare come positivo è che non vi sono stati da due mesi altri lanci di missili. Un silenzio prima della tempesta o una diplomazia-tensione che impedisce a Kim di muovere altre pedine?

