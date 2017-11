BLACK FRIDAY AMAZON/ Sconti, promozioni e offerte lampo: lo shopping di Natale è già iniziato

Black Friday Amazon: il venerdì nero dello shopping quest'anno cade venerdì 24 novembre. Gli sconti e le offerte imperdibili, però, sono già pronte per catturare l'attenzione degli utenti.

Amazon (foto Lapresse)

Ha il merito di essere stato uno tra i primi siti a lanciare in Italia la moda del Black Friday. Parliamo ovviamente di Amazon, il colosso dell'e-commerce (e non solo) che anche quest'anno farà ricchissimi affari grazie al venerdì nero dello shopping natalizio. Affari che riguarderanno anche gli utenti che visiteranno la piattaforma di Amazon il prossimo 24 novembre con l'intento di acquistare: saranno infatti migliaia i prodotti messi in vendita a prezzo di saldo per l'occasione. Se siete tra coloro che pensano che un unico giorno riservato alle offerte sia riduttivo, Amazon è dalla vostra parte. Ecco perché, oltre alla "settimana" del Black Friday (che avrò inizio il 20 novembre e si concluderà il 27 con il CyberMonday), Amazon ha già messo online 15mila offerte "preparatorie". Un modo per far abituare i potenziali clienti alle promozioni che seguiranno di qui a poco, che si traduce in saldi tra il 20 e il 40% su prodotti per la casa, elettronici, di moda e non solo. Gli sconti saranno validi fino al 19 novembre: insomma, perché aspettare il Black Friday?

LE OFFERTE LAMPO E LE CONSEGNE IN 24H

Qualcuno, di fronte alla strategia di Amazon di anticipare il Black Friday con delle offerte preparatorie, potrebbe controbattere: cosa renderà speciale il venerdì nero dello shopping di Natale? L'aziena di Jeff Bezos ha pensato davvero a tutto. Se è vero che già da ieri (e fino al 19) è possibile beneficiare di tantissimi sconti, lo è altrettanto che il clou si verificherà tra il 20 e il 27 novembre. In quei giorni, infatti, su Amazon assisteremo alle cosiddette offerte lampo: si tratta di prodotti in vendita per una durata massima di 6 ore, che verranno alternate ad Offerte del Giorno riguardanti prodotti che resteranno online per un massimo di 24 ore. durare 24 ore. Di un ulteriore beneficio godranno i clienti Amazon Prime che potranno avere accesso alle Offerte Lampo 30 minuti prima rispetto a tutti gli altri utenti e ricevere il pacco senza costi aggiuntivi nel giro di 24 ore. Meglio ancora potranno fare i clienti Amazon Prime residenti a Milano e dintorni: questi grazie all'app Prime Now riceveranno la consegna in finestre di una o due ore.

