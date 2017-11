ELICOTTERO CADUTO/ Frosinone, feriti gravi in due piloti dopo un’avaria al motore

Elicottero caduto a Frosinone: feriti gravi i due piloti anche se non sono in pericolo di vita. Atterraggio d'emergenza per un'avaria al motore? Ecco cosa è successo

14 novembre 2017 Niccolò Magnani

Elicottero militare caduto a Frosinone (LaPresse)

Tragedia sfiorata a Frosinone questo pomeriggio quando un elicottero militare dell’Aeronautica italiana si è schiantato al suolo vicino a Ripi, un comune lungo la Casilina nei pressi di Frosinone. Ne dà notizia Repubblica Roma, spiegando come il mezzo militare è precipitato in via Vallifelle attorno alle 16.30: al momento non ci sono notizie tragiche visto che l’equipaggio composto da due piloti a bordo non è rimasto vittima ma sono entrambi feriti, molto gravi, ma comunque non in pericolo di vita. Sul posto personale del 118, carabinieri e vigili del fuoco; tutta ancora da stabilire la dinamica esatta dello schianto avvenuto poco fa, visto che i piloti sono ricoverati e l’elicottero non aveva segnalato particolari problemi fino a quel momento. Secondo quanto riporta Liri Tv, storica televisione del Lazio, «nel pomeriggio odierno, alle ore 16.30 circa, un elicottero NH-500 in dotazione al 72° Stormo dell’Aeronautica Militare “Aeroporto G. Moscardini” di Frosinone, con a bordo due piloti intenti allo svolgimento di una esercitazione, effettuava un atterraggio di emergenza».

PILOTI RICOVERATI A FROSINONE

Un’avaria al motore dunque all’origine della caduta? L’ipotesi si fa strada dopo la fonte di Liri Tv e dopo le prime ipotesi anche dei militari accorsi per soccorrere i due piloti precipitati. «L’aeromobile, dopo esser atterrato su di un fondo agricolo, ubicato nel comune di Ripi (FR), si adagiava su di un fianco.I piloti rimanevano illesi, né si rilevano danni a strutture o altro», spiega ancora il portale laziale, mentre la Procura di Frosinone parrebbe intenzionata ad aprire un fascicolo sulla tragedia sfiorata a Ripi. I due piloti sono al momento ricoverati al Fabrizio Spaziani di Frosinone ma ripetiamo non sono in pericolo di vita: secondo altri testimoni comunque l’elicottero è atterrato in maniera molto violenta nell’aperta campagna mettendo a serio rischio anche le vicine case miracolosamente non toccate dalla bravura dei piloti che si sono trovati in avaria con il mezzo militare in piena zona abitata.

