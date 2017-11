EPRICE BLACK HOUR/ 60 prodotti a 0,99 euro: ma gli utenti protestano, "impossibile acquistarli"

Eprice Black Hour: continua a far parlare la promozione del sito di ecomerce italiano. Sessanta prodotti al giorno a 99 centesimi, ma gli utenti lamentano parecchi problemi...

ePrice (foto da Facebook)

Continua a far parlare di sé ePrice, il colosso dell'e-commerce italiano, ed era forse questo - più di ogni altro - l'obiettivo della campagna cui gli strateghi del sito hanno dato vita nei giorni scorsi. Dal 6 al 23 novembre, infatti, sul portale è possibile acquistare moltissimi prodotti con uno sconto del 70%, ma c'è di più. Il vero pezzo forte della promozione è la cosiddetta Black Hour, un chiaro rimento al Black Friday, il venerdì nero dello shopping che negli Usa dà il via ufficiale agli acquisti di Natale. Nell'arco della cosiddetta "ora segreta", infatti, 60 prodotti vengono messi in vendita sul sito a 99 centesimi. Una cifra davvero invitante se si considera che il valore del prodotto può essere molto ma molto più elevato. Tutto sta nell'indovinare quando avrà inizio l'ora segreto: oggi, ad esempio, non è ancora scattata. Non vi resta che monitorare il sito di ePrice...

I DUBBI DEGLI UTENTI

L'altra faccia della medaglia rispetto alla Black Hour di ePrice ha a che fare con le lamentele degli utenti. Sono davvero in tanti, soprattutto sui social, a sostenere l'impossibilità di acquistare i prodotti a 99 centesimi. Alcuni chiamano in causa l'incapacità del sito di far fronte ad un traffico elevato, altri mettono addirittura in dubbio la presenza dei famigerati 60 prodotti scontati, non avendoli mai visti sul sito. Su Twitter tra i commenti più popolari in questo senso c'era quello di chi scriveva:"I 60 pezzi a 0.99€ diminuiscono ma non compaiono se non una volta terminati, ne ho visto solo uno per pochissimi istanti. Ma esiste qualcuno che sia riuscito ad acquistare qualcosa? ...mi sembra la solita truffa!". Altri se la prendono con i gestori del sito e profetizza:"ePRICE ridicola nello sponsorizzare la #blackhour senza avere la potenza tale da supportare una mole di traffico enorme. Una promozione boomerang che vi tornerà sui denti".

© Riproduzione Riservata.