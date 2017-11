INCIDENTE STRADALE/ Catania, bus contro suv: morta bambina di 4 anni (oggi, 14 novembre 2017)

Incidente stradale: scontro tra un suv e un bus a Catania, ad avere la peggio è stata una bambina di 4 anni. Inutili i tentativi di rianimarla andati avanti per più di un'ora

Tragedia sulla ss192, all'altezza della valle del Dittaino, dov'è andato in scena un terribile incidente stradale tra un suv e un bus. Ad avere la peggio è stata una bambina di soli 4 anni, morta nonostante il trasporto in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro e i tentativi degli operatori sanitari di rianimarla andati avanti per oltre un'ora. I medici del reparto di rianimazione della struttura sanitaria hanno tentato l'impossibile per la salvare la piccola, che però era già in arresto cardiaco durante il trasferimento in ospedale. Non è ancora chiaro cos'abbia provocato l'impatto tra il Suv e il pulmino: oltre alla piccola vittima sono rimaste ferite altre 4 persone. Due di queste, come riporta Catania Today, sono state trasferite all'ospedale Garibaldi, altre due al Vittorio Emanuele. Tra i feriti vi sarebbe anche l'autista del bus.

SAN STINO, INCIDENTE: MAMMA MORTA, FIGLIO DI 6 ANNI GRAVE

L'incidente di cui è rimasta vittima Michela Caovilla, 38enne di Pramaggiore, è sembrato un appuntamento col destino. La donna era alla guida della sua automobile sulla strada statale 14 nel territorio di San Stino di Livenza quando davanti a lei, forse per una precedenza al semaforo non rispettata, si sono scontrati un tir e un'altra vettura. Proprio in seguito all'impatto, il container del furgone si è staccato dal mezzo pesante finendo sulla corsia opposta, dove stava transitando la malcapitata insieme al figlio di 6 anni. Come riportato da Venezia Today, per la donna non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Il bambino è stato invece trasportato in elisoccorso all'ospedale di Ca' Foncello di Treviso: per lui si parla di possibile trauma cranico e addominale. Illesi gli altri due automobilisti.

