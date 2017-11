Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 14 novembre: i numeri vincenti! Video (conc 136/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 14 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.136/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Superenalotto, Lotto ed 10eLotto daranno il via questa sera ad una nuova serata di grande emozione per gli appassionati. I giocatori di lunga data sono pronti per conoscere i numeri vincenti, mentre altri ancora devono scoprire se l'ultimo appuntamento li ha visti vincitori oppure no. In particolare è stato il gioco del Lotto a distinguersi con i suoi premi ed un podio di vincite soddisfacente. A Novara è stata registrata infatti la vincita più alta dell'estrazione, grazie ad un fortunello che ha centrato un terno secco sulla ruota di Napoli per un valore di 27 mila euro. A breve distanza invece la seconda vincita, che con i 25 mila euro del premio ha donato la sua fortuna ad un giocatore di Alba, in provincia di Cuneo, grazie ad un terno giocato su Torino. Terzo posto per la provincia di Potenza: un appassionato di Atella ha centrato una quaterna sulla Ruota di Venezia. In totale, il concorso ha premiato gli italiani con un montepremi complessivo di oltre 1 miliardo di euro dall'inizio di quest'anno, mentre il 10eLotto ha superato i 3,3 miliardi di euro. Nell'ultimo concorso invece il Lotto ha registrato quasi 8,8 milioni di euro, contro i più di 25 milioni di euro totalizzati invece dal 10eLotto.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento più atteso dai giocatori del Lotto: il nuovo concorso del gioco Sisal! Occorre sbrigarsi però nel caso in cui non avessimo già registrato la nostra combinazione preferita, anche se fossimo ancora indecisi su quali numeri affidare alla sorte. Per fortuna la smorfia napoletana è ritornata a trovarci ancora una volta per aiutare la nostra Rubrica a darvi qualche consiglio in più per la vostra giocata. La notizia che abbiamo scelto per oggi potrà apparire divertente, ma si tratta di un serio pericolo che sarebbe potuto tradursi in tragedia. Un bambino di appena 10 anni è riuscito infatti a mettere in scacco la Polizia grazie ad un inseguimento durato 60 km. Il ragazzino proviene da Cleveland, in America, ed è riuscito a dare filo da torcere agli agenti dopo aver rubato il mezzo alla madre, approfittando di un suo momento di distrazione. Per fortuna tutto si è risolto con un nulla di fatto, ma la famiglia aveva già temuto il peggio. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'auto, 46, il bambino, 1, il ladro, 66, la Polizia, 53, e l'inseguimento, 7. Come Numero Oro scegliamo invece la caccia, 42.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto donerà questa sera il proprio bottino? La domanda ricorre fra tutti gli appassionati del gioco Sisal, che questa sera concorreranno per raggiungere la quota di quasi 59 milioni di euro. Il concorso decreterà infatti un vincitore oppure più di uno, o in alternativa deciderà di regalare la propria assenza ancora una volta. L'ultimo appuntamento invece è riuscito ad alzare quasi tutte le quote in palio, evidente grazie alla statistica che analizzeremo di seguito. Al primo posto delle vincite si è posizionato il 4+ con il premio da oltre 37 mila euro donato a due fortunelli, mentre oltre 34 mila euro sono stati centrati da sei giocatori che hanno indovinato il 5. Si alza di diversi punti il premio del 3+, con un bottino di 3.387 euro donato a 77 vincitori, mentre 561 giocatori hanno indovinato il 4 da 375,05 euro. Si prosegue con i 33,87 euro del 3, realizzato da 18.740 appassionati, mentre 6,11 euro sono stati distribuiti dal 2 ai suoi 322.791 giocatori. La quota più piccola rimane quindi quella dello 0+, che ha premiato 23.348 vincitori con 5 euro a testa, contro i 10 euro abbinati all'1+ e conquistati da 9.879 giocatori. Infine, 100 euro a tutti i 1.504 appassionati che hanno centrato il 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot saranno gli ingredienti preferiti per la cena di questa sera. I giocatori sono già in prima linea e non solo per scattare, pronti a raggiungere il primo premio in palio. Si pensa infatti già al momento della vittoria ed a quale progetto realizzare grazie alla nostra vincita. La nostra Rubrica vi suggerisce anche oggi un'iniziativa presente su KickStarter e che renderà felici tutti i genitori e i bambini. Chappet è infatti un dispositivo in grado di rivoluzionare i giocattoli dei più piccini, grazie ad un semplice pulsante che permetterà al peluche preferito di avere una "voce". Chappet è infatti un dispositivo a forma di bottone da cucire sul giocattolo, un ripetitore in grado di riprodurre voci e canzoni grazie alla connessione con una app per smartphone. Il goal da realizzare in 19 giorni è di 10 mila dollari: c'è ancora molto tempo, ma non per i numeri vincenti! Fra poco scopriremo infatti i vincitori: siete pronti?

