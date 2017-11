OROSCOPO DI OGGI / Paolo Fox, le previsioni del 14 novembre 2017: Sagittario e Gemelli, fase interessante

Paolo Fox, oroscopo di oggi, le previsioni del 14 novembre 2017: amore e lavoro, quale saranno i segni al top? Scopri i consigli per Scorpione, Pesci, Ariete, Bilancia e gli altri segni

14 novembre 2017 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

COME SARA' IL MARTEDì

L'oroscopo di Paolo Fox arriva anche quest’oggi con le sue previsioni, per la giornata di oggi, martedì 14 novembre 2017 su a LatteMiele. La situazione dei vari segni vede un martedì favorevole per il Sagittario, Luna favorevole per viaggi e spostamenti. Per l’Acquario periodo pensieroso, un po’ di relax ci vuole, fase di rivisitazione di alcuni progetti. Per i Gemelli 48 ore interessanti con qualche miglioria soprattutto senza la pressione di Saturno. Non tutti però saranno sulla cresta dell’onda, come ad esempio l’Ariete, che si troverà di fronte la Luna opposta, non si può dire che questa sia una giornata super ma se ci si trova in una condizione apparente di disagio si può comunque trovare una soluzione. Giornata frastornante per il cancro, un martedì pieno di cose da fare, attenzione però a non tirare troppo la corda, sei forte ma devi capire anche le esigenze degli altri. Per la Bilancia l’ingresso della Luna porta qualcosa in più, tanta voglia di agire ma con qualche ansia all’orizzonte.

LE PREVISIONI DI OGGI SULL'AMORE

Non è facile star vicino al Toro, non perché non sia una bella persona, ma ha sempre qualcosa da ridire e non ti fidi degli altri, se sei rimasto male per una chiusura d’amore devi trovare la forza di andare avanti. Il Cancro in amore è chiamato a non allontanarsi da qualcuno che può regalare emozioni. I nati sotto il segno della Vergine che hanno detto stop in amore devono essere più determinati a cercare serenità, il Leone è chiamato invece ad evitare scontri a livello sentimentale. Attenzione all’amore in particolare per l’Acquario, doppia prudenza ci vuole nei rapporti con il Leone, importante non riversare in amore tensioni che nascono dall’esterno. La Bilancia vuole certezze in amore in un momento di incertezza generale per il segno, che potrebbe protrarsi fino all’inizio del 2018. Il Sagittario dal punto di vista sentimentale è in balia degli eventi, a dicembre può nascere qualcosa di bello a patto di rivolgere la giusta attenzione alle questioni di cuore, un po’ trascurate nell’ultimo periodo.

LAVORO, I CONSIGLI DELL'OROSCOPO DI PAOLO FOX

Chi vuole cambiare lavoro magari è un pochino infastidito ed è tentato di gettarsi nella mischia, ma non è da Ariete questo tipo di atteggiamento, troppo impulsivo. Gemelli chiamati a decisioni importanti: se avete detto stop a qualche collaborazione, cosa volete fare in futuro? Settimana sotto tono per il Leone, le tue capacità non mancano ma queste qualità non hanno modo di esprimersi, invece per la Bilancia la possibilità di emergere c’è, occhio ai nemici occulti. Il Capricorno in questi giorni è troppo stanco e nervoso per le eccessive responsabilità, c’è chi lascia perdere e chi invece raddoppia ma non sempre le forze ci sono per fare tutto. I Pesci che vogliono darsi da fare avranno un grande cielo a loro favore, sarà un periodo dove potrete togliervi qualche sassolino dalla scarpa e prendervi qualche grande soddisfazione, ma non chiudetevi dentro casa, oggi potrete muovervi con libertà, da gennaio comincia poi una nuova fase.

