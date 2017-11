Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Italia eliminata, fuori dai Mondiali dopo 60 anni (14 novembre 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Italia fuori dai Mondiali di calcio dopo 60 anni, solo 0-0 contro la Svezia. Renzi prova a ricucire nella direzione del PD (14 novembre 2017)

14 novembre 2017 Fabio Belli

Ventura e l'Italia, fallimento Mondiale (foto LaPresse)

ITALIA ELIMINATA, FUORI DAI MONDIALI DOPO 60 ANNI

Il dramma sportivo si è consumato: l’Italia è fuori dal Mondiale in Russia del 2018. Non accadeva dal 1958, ma a San Siro l’Italia non è riuscita a sovvertire il pronostico e ribaltare lo 0-1 di Solna. Una grandissima delusione, tante sono state le occasioni da gol ma è mancata lucidità sotto porta, insistendo con traversoni che hanno trovato la potenza dei difensori svedesi sempre pronta a ribattere colpo su colpo. Una traversa su deviazione di Lustig, un’ultima grande parata del portiere Olsen su El Shaarawy, ma alla fine il risultato resta fermo sullo 0-0. Ai Mondiali va la Svezia, cala il sipario sull’esperienza di Ventura CT e di molti altri protagonisti, compreso un Gigi Buffon in lacrime.

BUFFON, LACRIME PER LA GENTE

Dopo il mancato passaggio del turno e la qualificazione mancata ai Mondiali, Gigi Buffon ha chiuso una carriera fatta di 175 presenze in Nazionali, mancando l'opportunità di essere il primo giocatore convocato in sei Mondiali consecutivi. "Spiace soprattutto per la gente, non tanto per me stesso: siamo consapevoli di aver perso l’occasione di disputare un Mondiale che può avere grande importanza anche a livello sociale, dal punto di vista personale ovviamente per me la delusione è quella relativa ad aver lasciato la Nazionale con un’ultima partita ufficiale che coincide con una mancata qualificazione al Mondiale." Queste le dichiarazioni dell'ormai ex Capitano azzurro.

RENZI IN DIREZIONE PROVA A RICUCIRE

Un Renzi che durante la direzione del suo partito, prova a ricucire l’ennesimo strappo. Il segretario parlando a Roma ha sottolineato che è sua volontà fare tutti gli sforzi possibili perché tutta la sinistra si presenti unita alle prossime elezioni, unione che da sola può garantire la vittoria delle consultazioni. Nell’ex sindaco fiorentino è ben chiara l’immagine della Sicilia, regione di fatto esclusa dopo 5 anni di governo, alla coalizione di centro sinistra, non solo perché ormai la sinistra non alletta gli elettori, ma anche perché si è arrivati alle elezioni in maniera disgiunta, con una grossa spaccatura tra i moderati e i radicali. Gli sforzi per Renzi non devono però "abiurare le cose già fatte", fermo restando l’impegno del segretario per migliorare quanto approvato fin ora dal governo Gentiloni.

SCAPPA CON L'AMANTE: RAPITA DAI FIGLI

Situazione al limite del paradossale quella avvenuta sabato a Varese dove una donna è stata rapita dai figli. Tutto è avvenuto quando la donna, una 45enne benestante, ha deciso di lasciare la famiglia per una fuga d’amore con l’amante. La donna ha lasciato il varesotto e insieme all’uomo, un 34enne, e si è diretta a Rimini, insieme a lei i soldi dell’azienda. I due dopo qualche giorno insieme sono stati raggiunti dai figli della donna, i ragazzi insieme a un dipendente dell’azienda hanno "caricato" a forza sulla macchina la madre cercando di riprendere la via di casa. I giovani però non avevano fatto il conto con l’amante, quest’ultimo aggrappatosi all’auto ha infatti chiamato i carabinieri. I militari una volta intercettata l’auto non hanno potuto far altro che redigere l’apposito verbale, in esso vengono denunciati i figli per "sequestro di persona".

SISMA IN IRAQ, OLTRE 300 I MORTI

Un devastante terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito questa notte la regione di confine tra Iraq e Iran. Il sisma registrato dagli strumenti alle 20.18 ora italiana ha portato morte e distruzione in una regione non certo abitata da benestanti, con almeno 300 morti tra le povere case. Oltre 5.000 i feriti alcuni gravissimi, cosa questa che aggraverà sicuramente il bilancio finale. Nella zona si è immediatamente portato l’esercito, con i militari che sono stati spronati dalla guida suprema Seyyed Ali Khamenei a "collaborare" con i pasdaran.

EVRA: "A VOLTE LA VITA E' DURA"

E’ tornato a parlare il francese Patrice Evra dopo il calcio rifilato a un tifoso del Marsiglia che gli è costato la rescissione del contratto col club transalpino ed una squalifica fino a giugno 2018 . “A volte la vita è dura, ma non bisogna mai smetterla di affrontarla con il sorriso” ha affermato in un video pubblicato sui social. L’ex esterno della Juventus sembra comunque deciso a ripartire dopo la fine della squalifica, per non chiudere con una pagina così amara la sua esperienza sul mondo del calcio.

