BARBIE IN HIJAB/ Video, Mattel apre all’Islam: sarà prodotta in edizione speciale

Barbie in hijab, l'idea di una bambola col velo: una schermidrice ha ideato una bambola a sua immagine e somiglianza, col velo indossato durante le gare di scherma

15 novembre 2017 Fabio Belli

Barbie indossa per la prima volta l'hijab

La schermidrice olimpica Ibtihaj Muhammad ha fatto la storia nel 2016, quando è diventata il primo membro della squadra olimpica degli Stati Uniti a competere indossando l’hijab. Ora sta tornando alla ribalta delle cronache grazie ad un accordo con la Mattel per creare una Barbie disegnata da lei. Ma si tratta di qualcosa di più di una bambola in edizione speciale: è la prima volta infatti che Barbie indossa un hijab, il che la rende un passo avanti cruciale per l' inclusione e la rappresentazione. Dopo aver visitato la fabbrica della Mattel per partecipare attivamente al processo di progettazione, Ibtihaj Muhammad ha visto la sua bambola per la prima volta al “Glamour Women of the Year Summit 2017.” Ashley Graham, che ha lanciato la sua Barbie allo stesso evento dell'anno scorso, ha presentato personalmente la prima Barbie in hijab. Il volto di Muhammad si è acceso quando ha visto la sua Barbie, identica a lei fino all'uniforme da scherma e all’hijab bianco.

I PRIMI VESTITINI CUCITI DA SOLA

Ibtihaj Muhammad si è fatta serio, ricordando le sue esperienze d'infanzia giocando con la Barbie, e ricordando anche quanto ne volesse una che le assomigliasse. Ma a quei primi tempi, Muhammad non aveva uns Barbie che indossasse un velo, così ha deciso che lei stessa avrebbe cucito con le sue sorelle gli hijab per le sue bambole. Ora che la Mattel ha prodotto una bambola per ragazze come lei, Muhammad sa che sarà un’idea che farà la differenza:"Spero che le bambine in tutto il mondo saranno ispirate ad abbracciare ciò che le rende uniche", ha detto alle giovani che giocheranno con questa Barbie. Mentre presentava Ibtihaj Muhammad con la sua Barbie, Ashley Graham ha ribadito l' importanza di questa nuova bambola: "Barbie rappresenta ogni genere di donna ora, ed è per questo che è così emozionante essere parte di questa innovazione“, ha detto a Muhammad. “Condividete ciò che vi rende diversi, ciò che vi distingue. E questo è ciò che vuole Mattel: vogliono donne che difendano le loro differenze", ha affermato Ashley Graham.

© Riproduzione Riservata.