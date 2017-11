Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi: i numeri vincenti! (conc 245/2017)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 15 novembre, i numeri vincenti in diretta con il concorso 245/2017. Numeri in diretta e in aggiornamento live, curiosità e vincite di giornata

15 novembre 2017 Silvana Palazzo

SiVinceTutto Superenalotto

Seconda estrazione di SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto che mette in palio ogni mercoledì il montepremi in un'unica sera. Con questo gioco crescono le possibilità di vincita: si gioca il doppio dei numeri, ben 12, ma è sufficiente indovinarne solo 6. Di conseguenza i numeri in gioco sono il doppio di quelli da indovinare. Giocare è semplice, poi bisogna aspettare l'estrazione, nella quale tutto il montepremi del concorso viene distribuito. Sei i numeri vincenti, cinque le categorie di vincita: si vince indovinando 6-5-4-3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. E chi non vuole perdere neppure un'occasione per vincere può abbonarsi fino a 5 concorsi consecutivi marcando l'apposito spazio nella schedina di gioco. Ci sono poi nuove schedine precompilate, dove è il ferro di cavallo che prova a richiamare la fortuna: vengono messi in gioco i numeri stampati sul fronte, mentre i restanti saranno scelti casualmente al momento della convalida in ricevitoria.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

L'assalto al SiVinceTutto Superenalotto riparte oggi, come del resto ogni mercoledì: stasera conosceremo i numeri vincenti, quindi premi e vincite. Nessuno la settimana scorsa è riuscito a indovinare la combinazione fortunata, ma sono state tredici le schedine che l'hanno sfiorata: sono quelle che si sono aggiudicate il premio relativo alla categoria del “5”, ognuno da 1.163,80. L'obiettivo odierno, dunque, è di migliorare i risultati della scorsa estrazione e di far risuonare il botto. Quali sono i numeri estratti nel nuovo concorso di SiVinceTutto SuperEnalotto? Troverete qui la combinazione vincente, il numero di vincite realizzate e i premi distribuiti stasera. Prima di dedicarci all'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto, rievochiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti del concorso 244 sono stati: 5-21-30-55-87-89. Tra poco conosceremo quelli nuovi. Quindi buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

