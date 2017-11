Incidente stradale/ Corbetta, pullman tampona auto e sbatte contro muro: 19 feriti (oggi, 15 novembre 2017)

Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 15 novembre 2017, e gli aggiornamenti. Corbetta, pullman tampona auto e sbatte contro muro: 19 feriti. Castelfranco, ciclista travolto da auto

15 novembre 2017 Silvana Palazzo

Incidente stradale, le ultime notizie di oggi

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi, mercoledì 15 novembre, nella provincia di Milano. Alle prime luci di questa mattina a Corbetta un pullman che trasportava i dipendenti di un'azienda ha tamponato un'automobile, poi è andato a sbattere contro un muro. Il bilancio è di 19 feriti su una cinquantina di persone a bordo del mezzo pesante. Stando a quanto riportato da MilanoToday, l'Azienda regionale emergenza urgenza è intervenuta sul posto con otto ambulanze e tre automediche, ma per fortuna nessuna delle persone ferite risulterebbe in gravi condizioni di salute. Visto che il pullman si è schiantato proprio contro la caserma dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche loro, ma per fortuna non è stata necessaria alcuna operazione di salvataggio. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, a cui spetta il compito di stabilire l'esatta dinamica del grave incidente, che peraltro al momento non è ancora chiara. Pare che il pullman abbia tamponato un'auto ad un semaforo su viale della Repubblica, finendo poi la corsa contro un muro.

CASTELFRANCO, CICLISTA TRAVOLTO DA AUTO: GRAVE 41ENNE

Di due feriti, entrambi non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 19, a San Zenone degli Ezzelini, lungo via Beltramini. Due auto si sono scontrate e uno dei mezzi è finito capovolto in un fossato. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco di Castelfranco. Ai pompieri il delicato compito di estrarre il conducente dalla carcassa del veicolo finito nel fossato. La polizia locale è invece intervenuta per i rilievi di legge. Ben più gravi invece le conseguenze di un altro incidente stradale che è avvenuto sempre ieri sera, ma a Castelfranco Veneto, lungo la statale del Santo. Qui un uomo di 41 anni, originario di Martellago, è stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Soccorso dal Suem 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Castelfranco, ma - stando a quanto riportato da TrevisoToday - versa in gravi condizioni.

© Riproduzione Riservata.