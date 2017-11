Nicola Pontiggia/ Giallo Svetlana Balica, moglie dell'operaio morto: aveva già lasciato l'uomo? (Pomeriggio 5)

Nicola Pontiggia e il giallo della moglie Svetlana, scomparsa dallo scorso 2 novembre: che fine ha fatto la donna? Matrimonio finito prima della morte dell'operaio?

15 novembre 2017 Emanuela Longo

Nicola Pontiggia e la moglie Svetlana Balica (Facebook)

La trasmissione Pomeriggio 5 torna sul duplice giallo di Nicola Pontiggia, l'operaio 55enne di Cosio Valtellino morto sul posto di lavoro nel giorno in cui la ditta Castelli a Morbegno era chiusa e di Svetlana Balica, moglie scomparsa misteriosamente. Sono ormai due settimane dalla sparizione della donna ed anche oggi il programma di Canale 5 tornerà a far luce sul doppio mistero, in collegamento da una stazione particolare. La domanda è la seguente: è possibile che la 44enne di origine moldava possa essere sparita prendendo un treno? Ad esprimere la sua idea sulla scomparsa della donna, è stata la cugina della stessa Svetlana che, intervento alla stessa trasmissione di Canale 5, al telefono con l’inviato, aveva dichiarato nelle passate ore: "Non credo che si sia allontanata volontariamente, io sono in Italia e poteva venire da me se aveva discusso col marito". Dubbi, dunque, anche da parte dei familiari della donna sparita nel nulla e della quale non si hanno più tracce. Che fine ha fatto? E soprattutto, c'entra per caso la morte drammatica del marito, rinvenuto senza vita accanto al camion sul quale lavorava da anni?

LE DICHIARAZIONI DELLA CUGINA DELLA 44ENNE MOLDAVA

Svetlana ha ancora una casa in Moldavia, per tale ragione la cugina, intervenuta ai microfoni della trasmissione Pomeriggio 5, si è domandata come mai, volendo, non sia tornata nella sua abitazione. In merito ai rapporti tra Nicola e Svetlana, la donna ha ancora aggiunto: "Il matrimonio andava bene, non so cosa possa essere successo, spero nulla di brutto". I due stavano insieme dal 2007 e la loro relazione era apparentemente senza alcun momento di crisi. "Sono stata l’ultima ad aver sentito Svetlana il 29 ottobre, loro erano appena tornati dalla Moldavia e mi hanno raccontato come fosse andata. Eravamo rimasti che ci saremmo sentiti domenica sera, ma poi...", ha chiosato la donna, raggiunta telefonicamente dall'inviato di Pomeriggio 5. Eppure dalle ultime indiscrezioni pare che la 44enne avesse lasciato il marito prima della sua morte. Qual è la verità?

