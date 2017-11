PRETI ROCK/ Video: il vescovo di Minneapolis guida una band di sacerdoti

A Minneapolis negli Usa il locale vescovo ausiliare sostenuto da una band di soli sacerdoti si è esibito in un brano rock che lascia perplessi. Viva i giovani

15 novembre 2017 Paolo Vites

Foto da Facebook

La canzone diffusa sui social che sta ottenendo commenti e condivisioni entusiaste, in realtà fa piuttosto schifo, segno che ognuno dovrebbe fare il mestiere che gli appartiene. Certamente, un momento di festa ci sta, strappare qualche sorriso, entusiasmare un po' di giovinetti. Ma vedere sul palco un vescovo, monsignor Andrew Cozzens con lunga veste sacerdotale e con il cappellino da baseball che saltella facendo "oh oh oh" circondato da una band di sacerdoti anch'essi in abito lungo stile prete del XIX secolo lascia perplessi. Sembra una carnevalata, perché quella veste, a meno che a Minneapolis, dove Cozzens è vescovo ausiliare, non la portino tutti i religiosi in un rigurgito di tradizionalismo, sembra il travestimento da quattro soldi di alcuni giovinastri a una festa di carnevale.

Commenti entusiastici dicevamo: «E’ stato così impressionante questo spettacolo, nella nostra arcidiocesi siamo beati ad avere sacerdoti come voi», ha commentato un utente. E un altro: «Mi piace essere cattolico! Sappiamo divertirci!». La band si chiama The Second Collection e voglia il buon Dio che non abbiano intenzione di fare anche un disco o andare in tournée.

L'esibizione che appare in questo video si è tenuta alla Giornata diocesana della gioventù alcuni giorni fa. Il titolo della "hit"? Brutto come la canzone: We Are the Free and All the People Said Amen.





