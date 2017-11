Renata Rapposelli/ Giallo sui cellulari spenti in contemporanea, l'auto nuovamente sequestrata (Pomeriggio 5)

Renata Rapposelli, il caso della pittrice di Ancona oggi a Chi l'ha visto: esami del Dna confermano appartenenza del corpo trovato a Tolentino, ma come e quando è morta?

15 novembre 2017 - agg. 15 novembre 2017, 17.20 Emanuela Longo

Renata Rapposelli (Chi l'ha visto)

Si torna a parlare del giallo di Renata Rapposelli nella nuova puntata di Pomeriggio 5, la quale si concentrerà su due importanti gialli: il primo ha a che fare con il cellulare mentre il secondo con l'auto che l'ex marito avrebbe usato per accompagnare la donna dopo la lite avuta in casa a Giulianova. Esiste un mistero ancora non svelato che ruota attorno ai telefoni cellulari della vittima e di Simone e Giuseppe Santoleri, rispettivamente figlio ed ex coniuge ora indagati per omicidio e occultamento di cadavere. Come riporta Urbanpost.it, gli inquirenti avrebbero scoperto che a Simone sarebbero intestate almeno tre schede sim e che in uso all'uomo ci sia più di un cellulare. La vera stranezza però è l'ora in cui il telefonino di Renata di spense, ovvero alle 13.09 del 9 ottobre scorso, quando arrivò nella casa dei due uomini. Sempre secondo fonti inquirenti, pare che in contemporanea si spensero anche i cellulari dei Santoleri che tornarono nuovamente accesi solo 3 giorni dopo. Solo una coincidenza? Il secondo mistero ha a che fare con l'auto dell'ex marito della Rapposelli: le telecamere di Pomeriggio 5 hanno ripreso il momento in cui le forze dell'ordine che già avevano esaminato la vettura sono tornati per portarla nuovamente via: come mai? (Aggiornamento di Emanuela Longo)

AUTOPSIA TERMINATA, GIALLO SULLE CAUSE DEL DECESSO

La misteriosa scomparsa di Renata Rapposelli, la pittrice di Ancona della quale si erano perse le tracce dallo scorso 9 ottobre, ha avuto negli ultimi giorni una svolta tristemente determinante. Di questo si parlerà oggi, nel corso della nuova puntata della trasmissione di RaiTre, Chi l'ha visto, condotta da Federica Sciarelli. Ad un mese esatto dalla sua sparizione fu ritrovato nei pressi di Tolentino un corpo corrispondente per diversi aspetti a quello di Renata. I primi esami sul confronto del Dna tra i resti trovati e i campioni di saliva e capelli prelevati dai figli avrebbero confermato l'appartenenza del cadavere alla donna 64enne. Questa mattina ha preso il via presso l'obitorio dell'ospedale di Macerata l'autopsia sui resti ormai in avanzato stato di decomposizione, al fine di stabilire le cause del decesso. Come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino l'esame medico-legale si sarebbe concluso alle 13:00 e da allora i due medici legali, insieme ai loro assistenti ed al pm di Macerata, Andrea Laurino, si sono riuniti in una saletta privata per stilare un verbale nel quale sono indicati i principali punti emersi dall'autopsia. Dopo 45 minuti sono tutti usciti dalla saletta ma senza rilasciare alla stampa alcuna dichiarazione. Il solo a parlare è stato il pubblico ministero che ha dichiarato: "Riferirò al procuratore e poi avrete da lui le notizie".

LE CONDIZIONI DELL’EX MARITO

La speranza è che proprio l'autopsia possa fornire dettagli importanti sulle cause e sul luogo del decesso della donna. Gli esami eseguiti sono stati tutt'altro che semplici dal momento che il corpo sarebbe rimasto per lungo tempo sottoposto alle intemperie e che sarebbe stato martoriato dagli animali selvatici, quindi sarebbe quasi interamente scheletrico ed incompleto. Per l'omicidio e l'occultamento di cadavere di Renata Rapposelli sono stati indagati ed al momento a piede libero, l'ex marito Giuseppe Santoleri e il figlio Simone, entrambi residenti a Giulianova. Proprio da loro la donna si era recata l'ultima volta prima di far perdere le sue tracce. Nella giornata di ieri era atteso il loro primo interrogatorio in qualità di indagati (dopo essere stati già ascoltati come persone informate dei fatti) presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Ancona. Il figlio Simone Santoleri si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il padre non si è presentato essendo ricoverato da alcuni giorni presso l'ospedale di Atri, dopo aver ingerito alcuni psicofarmaci in quantità eccessiva, probabilmente nel tentativo di togliersi la vita. L'avvocato Angelozzi, raggiunto dall'agenzia di stampa Ansa aveva commentato: "Abbiamo prodotto la documentazione medica, per ottenere un rinvio". Le condizioni dell'uomo sarebbero comunque in lieve miglioramento.

© Riproduzione Riservata.