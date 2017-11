AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A7 per cinghiali (ultime notizie, oggi 16 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 16 novembre 2017 sulla viabilità. Incidente in A7, cinghiali invadono la carreggiata con cinque feriti

16 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Situazione curiosa e ma anche piuttosto pericolosa sull'autostrada A7 Milano-Genova nel tardo pomeriggio di ieri. Dei cinghiali infatti hanno fatto ingresso in autostrada, provocando due incidenti. Purtroppo sono morti tre animali con un'autovettura che si è ribaltata all'altezza del casello di Bereguardo. Subito sono arrivate sul posto cinque ambulanze che hanno soccorso le persone ferite. Per fortuna i problemi sono stati di lieve entità con cinque persone coinvolte in questa situazione. Il tratto in questione è rimasto chiuso per circa un'ora anche per consentire alle ambulanze di intervenire sul luogo per soccorrere i feriti e per andare a togliere i corpi senza vita dei poveri animali. Non dovrebbero esserci situazioni per quanto riguarda la giornata di oggi e sicuramente in quel tratto si adotteranno delle situazioni precauzionali per evitare che si ripeta questo spiacevole evento.

CANTIERI E MALTEMPO

Partiamo dalle situazioni legate ai cantieri e al maltempo per quanto riguarda le autostrade italiane. Il portale istituzionale, Autostrade.it, ci racconta le situazioni che possono nella mattinata di oggi, giovedì 16 novembre 2017, che potrebbero portare delle complicazioni. Partiamo dall'A1 Bologna-Firenze dove al chilometro 242.3 direzione Milano troveremo chiuso il tratto tra Aglio km 255 e Roncobilaccio e al chilometro 245.672 con la chiusura tra BivioA1-Variante e Aglio km 255. Passiamo poi alla A7 Milano-Seravalle-Genova dove al chilometro 106.5 direzione Genova troveremo chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia. Queste tre situazioni vedranno ripristinare le situazioni attorno alle ore sei. Il maltempo colpirà invece il sud del nostro paese con temporali soprattutto tra Abruzzo e Puglia sul versante adriatico. Sarà molto importante quindi fare attenzione e moderare la velocità a causa del manto stradale molto scivoloso per l'acqua caduta.

© Riproduzione Riservata.