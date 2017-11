Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 16 novembre: i numeri vincenti! Video (conc 137/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 16 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.137/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Nuovo concorso per il Lotto, Superenalotto e 10eLotto e tutti gli appassionati dei giochi numerici più antichi d’Italia. Questa sera avrà luogo uno dei momenti più emozionanti ed attesi da tutti i giocatori, che potranno finalmente scoprire se schierarsi dalla parte dei vincitori oppure no. Continuano intanto a fare festa tutti i giocatori che nel precedente appuntamento con il 10eLotto sono riusciti a conquistare vette impensabili. Parliamo infatti del fortunello di Narzole, in provincia di Cuneo, che è riuscito a centrare 10 numeri vincenti ed un bottino da un milione di euro. La vincita è così generosa che è rientrata nella Top 10 di quest'anno, preceduta solo dagli oltre 2,5 milioni di euro registrate ad Andria e Maglie nel corso del 2017. Più ridotte le vincite del Lotto, ma sempre significative. La vincita più alta è finita a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove un fortunello ha superato i 23 mila euro grazie alla giocata su Firenze. Secondo posto invece per il terno e tre ambi totalizzati nella stessa provincia: il premio è stato di 22.500 euro grazie ad un terno secco. Infine, 23.750 euro sono stati conquistati dalla provincia di Brindisi, grazie ad un giocatore di Pezze di Greco.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Ritorna l'imperdibile appuntamento con il Lotto e con la nostra Rubrica! In occasione del concorso di questa sera, molti giocatori dovranno ancora registrare la propria schedina, fra ritardatari ed indecisi. Per risolvere qualsiasi tipo di confusione od ostacolo, abbiamo trovato anche oggi una news da sottoporre alla smorfia napoletana e che ci porta fino in Malawi. Sembra che una cittadina sia stata colpita da un fenomeno di isteria di massa, che ha dato vita alla creazione di un particolare gruppo di vigilantes. Alcune persone si sono infatti unite per dare la caccia ai vampiri, individuati grazie ad accuse e sospetti locali. Sarebbero nove gli individui rintracciati ed uccisi negli ultimi mesi ed il fenomeno non riguarda solo i villaggi, dove le credenze popolari sono ancora in vigore, ma anche nelle grandi città. Secondo i media locali, le vittime sarebbero state inoltre lapidate ed una anche data alle fiamme. Scopriamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il vampiro, 36, il cacciatore, 6, il rogo, 29, la pietra, 12, e la diceria, 18. Come Numero Oro scegliamo invece la superstizione, 60.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto avranno di nuovo la possibilità di vincere il Jackpot grazie al concorso di questa sera. Sono molti gli appassionati a preferire concentrarsi più sulla questione vincite rispetto alla ricerca dei numeri, da cui tuttavia bisogna partire. Chi ha già completato i propri 'doveri' di giocatore può stare tranquillo e saltare già allo step finale, ovvero a come spendere un bottino così milionario. Fra richieste di parenti ed amici che non vediamo da diversi anni, saranno tanti i progetti da portare a termine in un caso come questo. La prima spesa riguarda tuttavia il vincitore ed è meglio dirigersi verso un'iniziativa di proprio interesse, che comunque comprenda anche gli altri. La nostra Rubrica ha individuato oggi su KickStarter un progetto che metterà d'accordo diversi tipi di appassionati, grazie a GameShell. Si tratta infatti di un modulo compatto e innovativo con cui potremo fare un salto nel passato. Un dispositivo in grado di unire i games più retro con le innovazioni del momento, il tutto grazie ad un simulatore che ci permetterà di giocare con i videogames più in voga degli anni '80 e '90. Il goal da raggiungere in 33 giorni? Dimenticatelo, l'asta è già andata a buon fine! I numeri vincenti invece vi aspettano fra pochissimo: sicuri di essere pronti?

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto ritorna questa sera nelle case degli italiani con un Jackpot davvero significativo. La sestina vincente mette in palio 59.3 milioni di euro, un bottino che di certo si augurano di conquistare tutti i giocatori in gara. L'ultimo appuntamento è stato comunque generoso, anche se il montepremi non è stato assegnato. Un fortunello è infatti riuscito a indovinare il 5+1 ed a portarsi a casa un premio che supera i 515 mila euro, mentre oltre 55 mila euro sono stati dati a tre giocatori che hano centrato il 5. Si scende di qualche gradino con il premio del 4+, con un valore pari a più di 37 mila euro e realizzato da due appassionati. 77 invece i giocatori che sono riusciti ad azzeccare il 3+ ed il premio associato di 2.615 euro, mentre 377,06 euro a testa sono finiti ai 450 vincitori che hanno indovinato il 4. Il premio del 3 è stato di 26,15 euro, registrato da 19.526 tagliandi vincenti, mentre 325.676 biglietti fortunati hanno totalizzato i 5 euro abbinati al 2. Il premio ritorna quindi al livello del corrispettivo Superstar, ovvero dello 0+. Il premio da 5 euro in questo caso è stato centrato da 17.983 giocatori. 10 euro a testa invece agli 8.815 appassionati che hanno indovinato l'1+ e 100 euro a ciascuno dei 1.343 vincitori che hanno realizzato il 2+.

