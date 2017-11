METEO/ Italia divisa in due, sole al nord e temporali al sud (oggi, 16 novembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 16 novembre 2017. L'Italia sarà divisa in due con sole al settentrione del paese mentre temporali forti cadranno al meridione.

16 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Nella linea immaginaria che dividerà il nostro paese per quanto riguarda le previsioni del tempo della giornata di oggi, giovedì 16 novembre 2017, andiamo ad analizzare il versante ovest quello dove vedremo tornare protagonista il sole. La linea in questione partirà dalle Marche per arrivare al nord della Campania. Il sole sarà molto importante soprattutto su Toscana e Valle d'Aosta mentre sulle altre regioni ci saranno nuvole sparse. Le temperature massime però continueranno ad essere al sud dove nel pomeriggio vedremo diciotto gradi a Palermo in Sicilia. Nonostante il bel tempo infatti al centro nord continuerà a fare freddo e non si dovrà sottovalutare i pericoli che potrebbero arrivare dal vento. Questo sarà particolarmente intenso soprattutto sull'entroterra tra Lazio e Abruzzo. Staremo a vedere se ci saranno anche delle complicazioni in merito a questa situazione o ad altre legate a possibili cambiamenti repentini di temperatura.

PREVISIONI METEO, TEMPORALI AL SUD

Le previsioni del tempo ci parlano di maltempo nel meridione del nostro paese. Il paese infatti sarà divisa in diagonale con una linea immaginaria che la taglierà dalle Marche al nord della Campania. Ad est di questa ci sarà pioggia continua per tutta la giornata. I temporali più forti li vedremo su Abruzzo, Puglia meridionale e la parte bassa della Calabria. Situazioni un po' complicate anche per la parte alta della Sardegna dove però nel pomeriggio la situazione si attenuerà. Pioverà però ovunque per quanto riguarda questa porzione di terreno. Le precipitazioni cadranno in Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le temperature minime però saranno al nord nonostante il sole con i meno tre gradi centigradi per quanto riguarda la mattinata in provincia di Aosta. Staremo a vedere cosa accadrà

