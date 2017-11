TOTO RIINA È MORTO?/ Ultime notizie, il boss dei corleonesi è in fin di vita: ecco come sta

16 novembre 2017 Fabio Belli

Totò Riina

La giornata di giovedì 16 novembre è stata quella del suo compleanno, 87 anni per Totò Riina che potrebbe però presto veder terminare la sua vita, essendo ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Parma nel reparto detenuti, essendo carcrrato al 41 bis dal 1993. Nel corso degli anni le condizioni di Riina sono andate progressivamente aggravandosi, e la situazione sembra essere precipitata tanto che, da fonti ospedaliere, è emerso che negli ultimi giorni Riina è stato operato due volte, e al momento si trova in coma farmacologico. Il figlio Salvo gli ha dedicato un messaggio su Facebook: “Per me tu non sei Totò Riina, sei il mio papà. E in questo giorno per me triste ma importante ti auguro buon compleanno papà. Ti voglio bene, tuo Salvo.” Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha concesso alla moglie e ai figli di Riina di fargli visita in ospedale e di potergli stare accanto in quelle che potrebbero essere le sue ultime ore.

"SI VANTAVA DELL'OMICIDIO DI FALCONE"

Per stragi commesse dal 1969 al 1992, Totò Riina sta scontando ben 26 ergastoli, accumulati nel corso di tutti i suoi procedimenti giudiziari. Anche se l’apice della carriera criminale dell’ex capo di Cosa Nostra è sicuramente rappresentata da quello che è stato un vero e proprio assalto allo Stato, sferrato all’inizio degli anni Novanta e culminato con gli attentati ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Atti per i quali Riina non ha mai mostrato pentimento, restando addirittura fiero di quanto fatto, visto che una testimonianza di un detenuto di tre anni fa riportò la testimonianza di Riina che ancora si vantava per essere stato l’assassino di Giovanni Falcone. Nelle prossime ore arriveranno notizie aggiornate riguardo lo stato di salute di Riina, l’ospedale non emetterà bollettini medici ma l’impressione è che sulla vita del “capo dei capi” stia veramente per calare il sipario.

