TRAFFICANTI DI SPERANZA/ Nell'abbraccio di una suorina la risposta alla morale sulle molestie

16 novembre 2017 Sergio Luciano

Fa effetto sentire il suo accento veneto, sia pur stemperato da 25 anni di Caserta, in mezzo al caldo accento campano e ai tanti accenti africani: eccola qui, Suor Rita Giannetta, infaticabile motore d'amore di NewHope, la cooperativa casertana delle giovani africane che da appunto vent'anni — da quando lei l'ha costituita — ne ha strappate oltre 700 alla tratta neo-schiavista ed alla strada, proteggendole dal racket del sesso, insegnando loro un mestiere e restituendole alla dignità di esseri umani.

"Traffichiamo sì, ma speranza", dice Suor Rita: "E' più facile stare dalla parte di chi ha sempre da criticare, assai più difficile scegliere di stare dalla parte dell'impegno responsabile per costruire futuro e riaccendere appunto la speranza, in queste creature che rischiano di non trovarne più in se stesse neanche una stilla. Ma noi cerchiamo di farlo".

Donne insieme: migranti e non, religiose e presenze semplicemente amiche che hanno scelto di prendere in mano il filo della loro vita e attraverso la costruzione di relazioni di autentica e reciproca accoglienza hanno concretizzato un ideale di solidarietà in impegno per la promozione umana e l'integrazione, inventando e creando opportunità di lavoro: è questo che fa NewHope. E' nata nel 2004, come cooperativa sociale ed ha creato un laboratorio di sartoria etnica. Da allora, pian piano, è diventata un punto di riferimento per un territorio che valica i confini della provincia.

Questo Natale c'è qualcosa di più, un pacco dono — che si chiama appunto "Traffichiamo speranza", con dentro i manufatti di NewHope e un libro, "Il coraggio della libertà" — Una donna uscita dall'inferno della tratta", storie di dolore e di riscatto raccolte dalla giornalista Anna Pozzi. Come quella di Susan o di Blessing, che danno voce e volto alle loro drammatiche esperienze.

Susan, per esempio. Lascia il suo paese, la Nigeria, all'età di diciotto anni. Una "promessa" fattale da una donna amica, l'aiuto per arrivare in Italia dove si può guadagnare tanti soldi facendo le treccine; un sogno nel cuore, poter aiutare la mamma e i 4 fratelli più piccoli, "troppo poveri. La dura traversata del deserto. L'arrivo e il soggiorno di un anno circa in Libia — un tempo lungo, difficile da raccontare: violenze, stupri subiti e orrori visti. La traversata del mare accompagnata da un solo grido soffocato dall'angoscia: Dio salvami!".

Poi, l'arrivo in Italia che si fa per Susan sospiro pieno di speranza. Invece, dopo pochi giorni, l'inferno della strada. Anche il suo pancione, sempre più grande per il figlio concepito in Libia, invece di provocare resistenza e solidarietà si fa motivo di perversa attrazione per tanti clienti.

Susan non vuole perdere quel figlio che, nonostante tutte le paure e le violenze subite gli era cresciuto dentro diventando piano piano la sua sola compagnia e la sua sola speranza. All'avvicinarsi del parto la coraggiosa e rischiosa decisione di scappare e l'approdo a Casa Rut a Caserta".

Un pacco con queste storie e con i prodotti di queste donne, un pacco che vuole toccare le coscienze e incidere sui comportamenti di tutti noi. Un'iniziativa che si pone alla vigilia della giornata internazionale del 25 novembre contro la violenza sulle donne e in vista del Natale, "firmata" appunto dalle donne della e newHope, le "tessitrici di nuove speranze".

Nel loro laboratorio di sartoria etnica creano manufatti unici e originali cucendo insieme stoffe dei loro paesi d'origine con stoffe locali. Ma non sono solo borse, zaini, accessori: sono bandiere di dignità. Per questo, le donne di NewHope, quasi tutte madri, proprio per la loro storia di liberazione vissuta, insieme alle suore di Casa Rut e alle giovani oggi accolte, hanno sentito il bisogno e l'urgenza di farsi promotrici di una 'campagna' di informazione e di sensibilizzazione su un fenomeno drammatico e sempre più in espansione, definito da Papa Francesco "un crimine contro l'umanità".

Acquistare questo pacco, per sé o per farne dono, è una scelta concreta a sostenere quell'economia di solidarietà che promuove giustizia e restituisce dignità, ma anche impegno — come insegna il Papa — "ad unire le forze per liberare le vittime e per fermare questo crimine sempre più aggressivo che minaccia, oltre alle singole persone, i valori fondanti della società e anche la sicurezza e la giustizia internazionale, oltre che l'economia, il tessuto familiare e lo stesso vivere civile". Il pacco "Traffichiamo Speranza" disponibile in tre versioni, contenente alcuni manufatti newhope: casa, cucina e persona, insieme al libri, è acquistabile presso lo Store newHope a Caserta e on line tramite il sito www.coop-newhope.it

