Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: migliora il deficit italiano (16 novembre 2017)

16 novembre 2017 Matteo Fantozzi

MIGLIORA IL DEFICIT ITALIANO

Non senza soddisfazione il premier Paolo Gentiloni ha comunicato un "sostanziale miglioramento" dei conti italiani. Gentiloni parlando con i giornalisti ha reso noti i dati dell’Istat che indicano una crescita di un punto e mezzo percentuale, con il dato che alla fine dell’anno dovrebbe assestarsi all’1.8%. Il premier ha inoltre evidenziato come il dato di oggi pone l’Italia tra i paesi che nell’eurozona crescono di più, e che per quanto sotto il punto di vista del debito pubblico ancora molto lavoro resta da fare, diversi sono stati i passi avanti fatti nell’anno in corso. A tal proposito Gentiloni ha focalizzato la sua attenzione come all’inizio dell’anno la previsione di crescita era inferiore al punto percentuale, un dato che probabilmente verrà doppiato dai dati reali.

MESSINA DENARO FINANZIATO CON I SOLDI DI UN MERCANTE D'ARTE

Importante operazione della DIA che avrebbe potuto interrompere uno dei canali di finanziamento più importanti del super latitante Matteo Messina Denaro. Gli investigatori sulla base di alcune dichiarazioni di un pentito hanno infatti sequestrato i beni di un imprenditore di Castelvetrano, Gianfranco Becchina, accusato di aver finanziato tramite l’erogazione di denaro contante la latitanza del mafioso più ricercato del bel paese. I sigilli sono stati apposti anche ad un ala di un castello costruito nel 1200, e che nel passato ha ospitato niente di meno che Federico II. Immediatamente dopo il sequestro un ala del palazzo ha preso improvvisamente fuoco, immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, con gli investigatori che adesso cercano di capire il perché di questa "strana coincidenza".

FUMO IN CABINA AEREO CHIEDE ATTERRAGGIO DI EMERGENZA

Un pericoloso accumulo di fumo all’interno della cabina di pilotaggio, che ha costretto l’equipaggio di un volo della Easy Jet, in servizio da Milano Malpensa a Malaga a chiedere l’atterraggio di emergenza. Tutto è avvenuto dopo la partenza dell’aereo dallo scalo meneghino, qualche minuto dopo il decollo l’equipaggio ha notato fumo in cabina, attivate le procedure d’emergenza l’aereo è atterrato nuovamente sulla pista principale, dopo meno di 10 minuti dal decollo. L’episodio ha portato ad alcuni piccoli disagi per i passeggeri in partenza, stante la chiusura in via precauzionale dello scalo per circa quindici minuti. Nessun problema invece per i passeggeri del volo, trasferiti su un altro aeromobile sono partiti con qualche ora di ritardo.

É FINITA L'ERA VENTURA, MA NON QUELLA DI TAVECCHIO

Con una mossa scontata lo stato maggiore pallonaro ha revocato l’incarico a Ventura, un esonero che segue la mancata convocazione della nostra nazionale ai mondiali di Russia 2018. Con una dichiarazione invece meno scontata il presidente della FIGC ha dichiarato la sua "indisponibilità" a lasciare la poltrona di capo del calcio Italiano, la sua mossa ha immediatamente esasperato gli animi dei delegati, tra di questi l’ex calciatore Tommasi che ha abbandonato la riunione. Tavecchio adesso ricercherà la conferma al consiglio federale, in una riunione straordinaria che sarà immediatamente convocata. A Ventura andrà circa 800.000 euro, cifra spettante da contratto e per guadagnare la quale non era stato disposto ad abbandonare la panchina, già dalla notte di San Siro.

IL PROSSIMO PROBLEMA DA AFFRONTARE È QUELLO DEL TECNICO

La Federcalcio per ora non ha fatto nomi di possibili nuovi allenatori della nazionale e non è stata nemmeno presa in considerazione la nomina di un "traghettatore" che potrebbe essere l’attuale tecnico dell’Under 21, Di Biagio. In questi giorni, subito dopo la clamorosa eliminazione, su tutte le testate giornalistiche sportive e non, si sono rincorsi i nomi di diversi tecnici e sono stati effettuati anche dei sondaggi sia dalle televisioni che dalla carta stampata. Il nome che riscuote maggiore appeal è quello di Carlo Ancelotti, ex tecnico tra gli altri di Milan, Real Madrid e Bayern, attualmente libero dopo l’esonero da parte del club di Monaco di Baviera. Insieme al suo altri nomi sono quelli di Conte, già C.T. prima di Ventura, di Mancini, Allegri e Spalletti. Il problema numero 1 per l’accordo con il nuovo tecnico resta quello di una rifondazione generale del calcio italiano, che si abbini anche ad uno svecchiamento dei quadri dirigenziali.

MONDIALI, IN RUSSIA VA ANCHE L'AUSTRALIA

Dopo gli spareggi della zona europea, si è svolto anche quello tra Australia ed Honduras, al termine del quale è stata la formazione dell’Oceania a conquistare il pass per la Russia. Nella gara di ritorno l’Australia ha vinto con la formazione centroamericana per 3 – 1, dopo aver pareggiato all’andata per 0 – 0. Ora al completamento del tabellone della fase finale manca un solo nome, che uscirà dal secondo spareggio, quello che si gioca stanotte tra il Perù e la Nuova Zelanda. Anche in questo caso la gara di andata era terminata a reti bianche e il ritorno si gioca in casa della nazionale sudamericana.

