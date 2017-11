ePrice Black Hour/ Oggi 60 prodotti a 0,99 euro: il “trucco” per essere i più veloci

16 novembre 2017 Silvana Palazzo

ePrice (Foto: da Facebook)

Riparte la caccia alle occasioni ghiotte di ePrice, che con il Black Hour ha deciso di tenere incollati al pc i suoi clienti o aspiranti tali. Sono 60 anche oggi i prodotti che verranno lanciati ad un prezzo stracciato, 99 centesimi per la precisione. Ieri l'hanno fatta da padrone gli elettrodomestici Whirlpool, quale sarà la marca di oggi? Negli ultimi giorni si è vociferato di offerte su smartphone, ma per il momento non ci sono conferme. Ci sono invece le domande di chi aspira ad essere tra i più veloci quando scatterà la Black Hour di ePrice. La rapidità è la chiave di tutto, quindi il consiglio è di registrarvi anticipatamente al sito, se non lo avete già fatto, e di essere loggati, cioè di aver fatto l'accesso. In questo modo potrete completare l'acquisto in poco tempo. L'aspetto più importante è quello del pagamento: dovete inserire anticipatamente dati di fatturazione e domicilio, ma soprattutto attivare l'acquisto rapido in un click per risparmiare altro tempo. Poi vi servirà solo un pizzico di fortuna per collegarvi nell'ora segreta.

EPRICE BLACK HOUR : PROBLEMI TECNICI DA DESKTOP E MOBILE

Negli ultimi giorni non sono mancate le lamentele di chi ha riscontrato molti problemi nell'usufruire della Black Hour di ePrice. Ogni giorno emergono segnalazioni di nuovi problemi tecnici e di difficoltà da parte degli utenti. La Black Hour, che per la sua originalità è una promozione unica nel suo genere, si è trasformata però in un incubo per molti. E la situazione non è destinata a migliorare. Il picco più alto di segnalazioni è stato registrato martedì, quando l'ora segreta è scattata alle 23, non un'ora centrale della giornata e quindi un momento di relativa quiete, ma i problemi sono stati tantissimi. Nonostante il sito di ePrice segnasse ancora più di 50 pezzi disponibili, una volta diretti verso il carrello la pagina andava in manutenzione. Al caricamento dei prodotti disponibili in offerta, si visualizzava poi una schermata bianca di caricamento infinito. Le problematiche sono state segnalate sia da desktop che da mobile. L'auspicio è che la situazione migliori quanto prima, magari a partire da oggi.

