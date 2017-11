ANZIANI RAPINATI IN CASA/ Palermo, 76enne aggredito e legato al letto: il racconto choc (Pomeriggio 5)

Anziani rapinati in casa a Palermo: Giuseppe e Giovanna, la loro testimonianza a Pomeriggio 5. L'uomo 76enne legato al letto, l'aggressione choc in assenza della moglie.

17 novembre 2017 Emanuela Longo

Ancora violenze a scapito di anziani: un'ampia pagina legata alla cronaca nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 di oggi è dedicata proprio alla vicenda che ha visto protagonisti, loro malgrado, due anziani coniugi, Giuseppe di 76 anni e la moglie Giovanna. Stando al racconto della padrona di casa della trasmissione Mediaset, proprio mentre la donna si trovava fuori casa, dopo essersi recata alla festa in onore della Madonna, alcuni malviventi sarebbero entrati nell'abitazione ed avrebbero legato il marito, malmenato e rapinato in casa. Secondo quanto reso noto dal Corriere del Mezzogiorno, l'aggressione si sarebbe consumata lo scorso ottobre quando l'anziano sarebbe sceso al piano terra della sua abitazione, in via Sacco e Vanzetti nel quartiere Sperone a Palermo, per riaccendere l'interruttore dopo la mancanza della corrente elettrica ma qui sarebbe stato aggredito da quattro rapinatori. Dopo essere stato incappucciato sarebbe stato fatto risalire in casa e qui legato al letto prima di dare il via alla rapina vera e propria. Dalla casa sarebbero quindi stati fatti sparire soldi, gioielli e altri oggetti di valore. Solo dopo essere riuscito a liberarsi, l'uomo aveva lanciato l'allarme facendo così intervenire prontamente le forze dell'ordine.

INDAGINI IN CORSO

Proprio il buio avrebbe giocato un brutto scherzo all'uomo, il quale sarebbe stato colto di sorpresa dagli aggressori, tre, forse quattro, sui quali sono in corso le indagini. A riportare l'accaduto è stato il quotidiano Repubblica.it nell'edizione palermitana. Dopo essere riuscito a liberare dalle fascette di plastica usate dai malviventi per legare e piedi e mani, il settantenne era riuscito ad avvertire subito le forze dell'ordine. Sul posto erano giunti gli uomini della sezione antirapina della squadra mobile con le volanti della questura. L'anziano ha raccontato di non averli visti in volto né avrebbe riconosciuto le voci, ma le indagini sono proseguite anche grazie all'arrivo della polizia scientifica che è andata a caccia di tracce utili al riconoscimento dei banditi. La storia di Giuseppe e della moglie Giovanna sarà oggi raccontata a Pomeriggio 5 da parte dei diretti interessati, sebbene il vero protagonista sia stato proprio il malcapitato marito.

