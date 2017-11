AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A4 (ultime notizie, oggi 17 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 17 novembre 2017 sulla viabilità. Incidente sull'A4, si sono scontrati ben cinque mezzi pesanti.

17 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

C'è stato un bruttissimo incidente sull'A4 nella giornata di ieri dove in direzione Venezia è avvenuto un incidente tra cinque mezzi pesanti come riporta NuovaVenezia. Il tutto si è verificato all'altezza dell'uscita San Stino. Al momento non sono state rese note le dinamiche dell'incidente e nemmeno il numero e l'entità dei feriti. L'unica cosa che si sa con precisione è che i Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il guidatore di uno dei mezzi dalle lamiere. E' stato chiuso il tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza. Le indicazioni hanno indicato l'uscita obbligatoria di Portogruaro. Nella giornata di oggi non dovrebbero esserci problemi legati al traffico in questo tratto, ma sarà comunque importante valutare con attenzione quanto riportato dal portale istituzionale Autostrade.it che sicuramente fornirà dettagli in caso di problemi ulteriori legati proprio alla viabilità.

CANTIERI E MALTEMPO

La giornata di oggi, venerdì 17 novembre 2017, sulle autostrade italiane sarà ancora una volta condizionata in questo periodo dal maltempo ma anche dai cantieri che sono stati aperti nella notte. Pioggia e temporali continueranno a colpire il sud, in particolar modo su Puglia, Calabria e Sicilia. Questo dovrà portare chi si muoverà sulle autostrade a fare grande attenzione. Non è prevista neve al nord come accaduto all'inizio di questa settimana, nessuna zona al momento porta l'obbligo delle catene a bordo per oggi. Sono numerosi i cantieri che sono stati aperti nella notte, con alcune situazioni anche complicate e il consiglio di consultare il portale istituzionale Autostrade.it che è sempre aggiornato in tempo reale e fornisce dettagli per evitare di ritrovarsi nel traffico. Sull'A1 Direttissima al chilometro 9 direzione Bologna rimarrà chiuso fino alle ore sei il tratto tra Aglio km 255 e Bivio A1-Variante. Sull'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravellona Toce al chilometro 181.4 direzione Genova Voltri rimarrà chiuso fino allo stesso orario il tratto tra Baveno e Carpugnino.

© Riproduzione Riservata.