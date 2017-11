Eurojackpot/ Estrazione n. 46/2017: i numeri vincenti! (oggi, 17 novembre 2017)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 46/2017: numeri vincenti del 17 novembre 2017, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

17 novembre 2017 Silvana Palazzo

Eurojackpot, l'estrazione di oggi

Riparte da 10 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, che torna stasera per la penultima estrazione del mese. I più superstiziosi non si facciano spaventare dalla coincidenza di oggi, venerdì 17 novembre, perché questa giornata potrebbe essere più fortunata di quanto possiate immaginare. Del resto, questo gioco non ha nulla da dimostrare quanto a generosità, visto che la settimana scorsa ha regalato una ricchissima vincita: c'è stato un fortunato che ha indovinato la combinazione fortunata, mettendo le mani su poco meno di 24 milioni di euro. Una somma incredibile, si fa fatica infatti a immaginare tutto quello che si può fare per spenderla, ma questo è un “problema” del fortunato vincitore. Magari tra di voi potrebbe esserci il prossimo a dover fare i conti con questo gradito grattacapo... L'assalto al 5+2 riparte oggi, siete pronti per scoprire se siete stati in grado di metterlo a segno?

Un nuovo concorso di Eurojackpot è all'orizzonte e la speranza dei suoi fedelissimi appassionati è che sia generoso proprio come quello della settimana scorsa. Non è stato solo realizzato l'ambitissimo 5+2, ma anche tre 5+1 da quasi un milione di euro ciascuno. Senza dimenticare poi i due 5+0 da poco più di 250mila euro. Le strade per vincere sono diverse e tutte a loro modo ricche. L'Italia però deve imparare a imboccare quelle più importanti, perché la vincita più alta della settimana scorsa è stata quella del 4+2: tre connazionali figurano tra i 37 fortunati, ognuno di loro ha vinto poco meno di cinquemila euro. Una bella vincita, ma si può fare sicuramente di meglio stasera. La sfida per il jackpot milionario europeo è tornata. Prepariamoci ad un'estrazione avvincente, ma prima ricapitoliamo cosa è successo la scorsa settimana. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 1-14-17-24-50, Euronumeri 8-9. La speranza che l'Italia risulti vittoriosa oggi accompagnerà il nuovo appuntamento di Eurojackpot. Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

