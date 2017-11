Incidente stradale/ Reno Centese, 15enne in scooter travolta da un'auto (oggi, 17 novembre 2017)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 17 novembre 2017, e aggiornamenti. Reno Centese, 15enne in scooter travolta da auto davanti agli occhi del padre che sale in elisoccorso con lei

17 novembre 2017 Silvana Palazzo

Incidente stradale

Incidente stradale oggi, venerdì 17 novembre: una ragazzina di 15 anni di Reno Centese, che si stava recando all'istituto d'istruzione superiore “Ignazio Calvi” di Finale Emilia, ha per fortuna riportato solo ferite. La giovane ha svoltato a sinistra dopo il ponte nuovo sul Panaro, ma non ha visto l'auto che sopraggiungeva e che l'ha colpita in pieno, scaraventandola a terra. La ragazza, in sella ad una Vespa, voleva andare a fare rifornimento allo scooter nel vicino distributore di benzina, ma forse non si è accorta che in quel momento stava sopraggiungendo un'auto, non ad alta velocità, visto che si era immesso sulla carreggiata un camion poco prima, rallentando il traffico. L'impatto non è stato così forte, ma comunque sufficiente per far cadere la giovane sull'asfalto. Alla scena ha assistito il padre che, come riportato da La Nuova Ferrara, la seguiva a poca distanza in auto. Immediati i soccorsi: da Bologna è giunto anche un elisoccorso. La ragazzina era cosciente, ma è stata comunque caricata sull'elicottero, dove è salito anche il padre, per il trasferimento all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è arrivata con il codice di media gravità.

MONTERUSCELLO, SCHIANTO SU GUARD RAIL: GRAVE CAMIONISTA

Questa mattina un incidente stradale è avvenuto anche sulla Domitiana S7 Quater, all'altezza di Monteruscello. Un 45enne alla guida di un camion si è schiantato sul guard rail, riportando diversi traumi. Trasportato d'urgenza in ospedale, desta preoccupazione perché ha riportato ferite importanti alle gambe e alla testa. Il traffico nella zona è andato in tilt: si sono registrate lunghe code in direzione Napoli. Ancora incerte le cause dello schianto: si ipotizza un colpo di sonno, ma ogni ipotesi viene presa in considerazione. Un frontale invece è avvenuto a Roma sulla via Ostiense, nella zona di Acilia. L'incidente è avvenuto tra due auto: feriti entrambi i conducenti, trasportati dalle ambulanze del 118 in codice giallo e rosso. Sul posto sono arrivati gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale per svolgere i rilievi scientifici. Un tratto della strada è stato chiuso al traffico per permettere la rimozione dei detriti e dei mezzi incidentali, inevitabili quindi le ripercussioni al traffico.

