METEO/ Cielo sereno al centro-nord, Attila attacca il sud! (oggi, 17 novembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 17 novembre 2017. Il cielo sarà ancora sereno al nord del nostro paese, mentre Attila attaccherà con forti temporali il sud.

17 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

La giornata di oggi, venerdì 17 novembre 2017, sarà contraddistinta dal sole per quanto riguarda il centro nord del nostro paese. Le previsioni del tempo ci parlano di una situazione molto tranquilla soprattutto per quanto riguarda la mattinata. Nel pomeriggio le uniche situazioni legate al maltempo saranno legate alla pioggia che cadrà debolmente sulle alte Marche e alla neve che vedremo in Trentino Alto Adige. Per il resto sarà una splendida giornata, con sole soprattutto sul versante tirrenico dalla Liguria fino al Lazio. Sarà quasi una giornata di Primavera anche se le temperature saranno ancora piuttosto basse. Le minime saranno legate agli zero gradi centigradi registrati nella mattinata in provincia di Aosta, mentre le massime saliranno a diciotto nel pomeriggio a Catania. Le correnti si muoveranno da nord verso sud, più forti sul versante adriatico rispetto a quello tirrenico.

PREVISIONI METEO, ATTILA ATTACCA IL SUD

Continua anche per la giornata di oggi, venerdì 17 novembre 2017, il maltempo con forti perturbazioni per tutto l'arco della giornata. Il vortice perturbato Attila continua a colpire il nostro paese, ma si è spostato letteralmente nel meridione del nostro paese. Si parte dalla mattina quando vedremo temporali imperversare su Puglia, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio la situazione si attenuerà leggermente, ma comunque continuerà a piovere. Una delle preoccupazioni maggiori che potrebbe portare all'allerta è legata anche al vento che sarà forte soprattutto sul versante ionico dove ci saranno problemi legati anche alle correnti col mare molto mosso. Per quanto riguarda le altre regioni non dovrebbe essere previsto maltempo se si esclude qualche piccola precipitazione nel pomeriggio sulle alte Marche e una leggera nevicata sempre nel tardo pomeriggio sul Trentino Alto Adige. Vedremo poi cosa accadrà nei prossimi giorni.

