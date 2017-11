Matteo Messina Denaro/ Capo di Cosa Nostra dopo Totò Riina? Qualcuno nella “cupola” potrebbe tradirlo...

Matteo Messina Denaro capo di Cosa Nostra dopo Totò Riina? Qualcuno nella “cupola” potrebbe tradirlo... Le ultime notizie sulla difficile successione al vertice della mafia.

17 novembre 2017 Silvana Palazzo

Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro erede di Totò Riina: la successione a capo di Cosa Nostra appare scontata per gli inquirenti. Il timore che la mafia si stia organizzando per organizzarla è alto ed è fondato: secondo Il Fatto Quotidiano, gli inquirenti sono convinti che nelle prossime settimane la “cupola” tornerà a riunirsi per la prima volta dopo l'arresto di Totò Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993. Da allora, rimase sempre e comunque lui il capo della mafia, perché pare non abbia mai voluto riconoscere quel ruolo a Bernardo Provenzano, nemmeno tra il 1993 e il 2006, anno della cattura del latitante più ricercato al mondo. Il nome ora per la successione è Matteo Messina Denaro, del resto fu lo stesso capomafia a “incoronarlo” in carcere nel 2013. In una intercettazione ambientale, infatti, il boss appena morto disse che «una persona responsabile ce l'ho e sarebbe Messina Denaro». Quest'ultimo attualmente è latitante. La speranza degli inquirenti che si occupano di Cosa Nostra è che questa “chiamata alle armi” lo renda più vulnerabile.

COSA NOSTRA: MATTEO MESSINA DENARO IL NUOVO CAPO?

Matteo Messina Denaro sarà il nuovo capo della mafia? Il suo nome continua a circolare per la successione di Totò Riina, ma il boss trapanese, latitante da 24 anni, potrebbe non essere disposto o interessato ad accollarsi il peso della “cupola”. Intanto stanno tornando in libertà decine e decine di vecchi capi mafia che hanno saldato il loro conto con lo Stato o che, per un motivo o per un altro, escono con libertà anticipata, quindi la situazione è in divenire. Da non sottovalutare, per il Sole 24 Ore, il fatto che la Procura di Palermo abbia fatto terra bruciata intorno a Matteo Messina Denaro: decine di suoi fedelissimi sono stati arrestati, gli sono stati sequestrati e confiscati beni per centinaia di milioni. Di fatto è sul lastrico, quindi la sua priorità al momento sarebbe quella di garantirsi la latitanza. Proprio ora che Totò Riina è morto, potrebbe essere tradito per agevolare un ricambio diverso, per “bruciare” la sua candidatura. Non è neppure certo che sia interessato, visto che ci sono intercettazioni dove dice che non ne vuole sapere di entrare nella vicenda della noma di un capo mandamento a Palermo.

© Riproduzione Riservata.