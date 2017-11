Bus Atac in fiamme a San Pietro/ Roma, video incendio a bordo: danneggiate auto e un terrazzo

Roma, bus Atac in fiamme a San Pietro, video incendio a bordo: danneggiate auto e un terrazzo. Le ultime notizie sul rogo divampato sul mezzo della linea 46, che era arrivato in via Aurelia

18 novembre 2017 Silvana Palazzo

Roma, bus Atac in fiamme a San Pietro (Foto: da Twitter)

Incendio su un autobus Atac oggi a Roma: tanta paura, ma per fortuna nessun ferito. I danni però sono stati ingenti, così come la densa nube di fumo che si è alzata in cielo: per un'ora è stata visibile da tutta Roma dietro il cupolone di San Pietro. Da quelle parti infatti si è verificato l'incidente: il mezzo pubblico della linea 46 era arrivato in via di villa Alberici, non lontano dalle Mura Vaticane, poco dopo mezzogiorno quando si è verificato l'incendio a bordo. L'autista si è accorto che le fiamme avevano avvolto già la parte posteriore del mezzo, quindi si è fermato ed è sceso dall'autobus, mettendosi in salvo. nel frattempo sono intervenuti sul posto polizia e vigili del fuoco. Il traffico in zona è rimasto bloccato. Le fiamme hanno annerito la saracinesca di un negozio, la facciata di un palazzo, minacciando di estendersi agli appartamenti del primo piano e danneggiando anche alcune automobili in sosta, oltre che un terrazzo condominiale. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Clicca qui per il video della nube provocata dall'incendio.

ROMA, BUS ATAC IN FIAMME: PAURA, DANNI E TRAFFICO IN TILT

L'incendio scoppiato su un autobus Atac stamattina potrebbe essere stato causato da un guasto tecnico. Non sorprende, visto che a Roma è già successo con le stesse modalità almeno altre 15 volte nel corso dell'anno e in oltre 20 occasioni l'anno scorso. L'allarme è scattato alle 12.20 di oggi, sabato 18 novembre: le squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco sono intervenute all'altezza del civico 194 in via Aurelia con un'autobotte. Nessun ferito, come dicevamo: il conducente dell'autobus, infatti, prima che le fiamme si propagassero aveva fatto scendere e allontanare i passeggeri. Non ci sono stati neppure intossicati, invece, come riportato da Il Tempo, sono state forti le ripercussioni sul traffico, rimasto paralizzato in tutta la zona. Il personale dei vigili del fuoco ha spento le fiamme che sarebbero divampate dal vano motore e hanno poi avvolto l'autobus Atac, finito carbonizzato. Clicca qui per le foto dell'incendio (da Repubblica).

