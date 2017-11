Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 18 novembre: i numeri vincenti! Video (conc 138/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 18 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.138/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Ritornano anche oggi i concorsi del Lotto, Superenalotto e del 10eLotto. I giocatori sono già in attesa di scoprire i numeri vincenti dell'estrazione di questa sera ed i premi conquistati con la complicità della Fortuna. L'ultimo appuntamento ha visto il Lotto particolarmente vincente, grazie ad un fortunello di Saronno, in provincia di Varese, che ha centrato una quaterna su Milano del valore di più di 50 mila euro. L'appassionato è riuscito così a conquistare il primo posto sul podio delle vincite, superando i 45 mila euro registrati da un giocatore di Baveno, in provincia di Verbania, che ha centrato un terno secco sulla ruota di Palermo. Terzo posto invece per Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, dove un vincitore ha indovinato una giocata vincente sulla ruota di Napoli ed ha realizzato 22.500 euro in premio. Il montepremi dell'estrazione è stato invece di più di 31,5 milioni di euro, che sono andati a rinfoltire le vincite distribuite dall'inizio anno, per un valore totale di 4,4 miliardi di euro circa.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto metterà alla prova anche oggi tutti i giocatori che parteciperanno al concorso di questa sera. I numeri vincenti regaleranno di certo premi significativi a tutti gli appassionati più fortunati, che in molti casi saranno riusciti a registrare la loro schedina solo all'ultimo momento. I ritardatari infatti non mancano mai ed anche per questo l'appuntamento con la nostra Rubrica diventa sempre più importante nella fase decisionale. Anche oggi troveremo per voi dei numeri da giocare grazie alla smorfia napoletana, a partire da una news che ci porta fino in Israele. Il Ramat Gan Safari ha vissuto infatti dei momenti di panico a causa della fuga di un ippopotamo, che è riuscito a raggiungere l'esterno grazie ad un cancello dimenticato aperto. Il filmato della videosorveglianza ha ripreso il mastodonte attraversare i cancelli, per poi rientrare due minuti più tardi. Un breve giretto che ha messo la parola fine alla sua libertà. Secondo quanto riportato dallo zoo, quel particolare cancello viene lasciato aperto per permettere l'accesso dei veicoli e riguarda comunque un'area protetta e recintata. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo l'ippopotamo, 5, la libertà, 74, la fuga, 80, il cancello, 77, e lo zoo, 60. Come Numero Oro scegliamo invece il pericolo, 56.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto è pronto ad alimentare le speranze di tutti i giocatori, che questa sera potranno partecipare al nuovo concorso. La sestina vincente potrebbe regalare infatti 60,4 milioni di euro al fortunello che riuscirà a tagliare il traguardo finale. Gli appassionati del gioco Sisal potranno contare inoltre su tutte le quote minori messe in palio, che nell'ultima estrazione hanno regalato diversi premi a migliaia di giocatori. La vincita più alta è stata centrata da due fortunelli che hanno realizzato il 4+ da oltre 20 mila euro, mentre poco più di 15 mila euro sono stati vinti da undici giocatori che hanno indovinato il 5. Il premio del 3+ è stato invece di 1.828 euro, realizzato da 99 vincitori, mentre 840 tagliandi vincenti hanno registrato la vincita del 4, con un valore pari a 201,37 euro. Sono stati infine 27.838 i giocatori ad aver indovinato il 3 da 18,28 euro e 366.576 appassionati a centrare i 5 euro del 2. Un premio identico è stato destinato ai 17.033 vincitori dello 0+, mentre 10 euro a testa sono finiti agli 8.381 giocatori che hanno realizzato l'1+. Il premio da 100 euro abbinato al 2+ ha premiato infine 1.341 appassionati.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

E' arrivato il momento più atteso da tutti i giocatori del SuperEnalotto: il Jackpot ritornerà in scena questa sera grazie alla nuova estrazione. Gli appassionati più previdenti hanno già programmato ogni step che li potrebbe portare fino alla vittoria del montepremi, mentre altri sono ancora indecisi su quali passi compiere. Dopo aver deciso quali numeri giocare, bisogna infatti pensare al momento della vincita, a come gestire un premio così generoso da far impallidire anche i giocatori più fortunati. La nostra Rubrica vi suggerirà anche oggi un nuovo progetto presente su KickStarter, con cui affrontare una piccola spesa e togliervi subito qualche sfizio. Parliamo di PocketLab Air, un nuovo dispositivo in grado di captare ogni cambiamento climatico e misurare la qualità dell'aria, grazie ad un sensore che individua la presenza di ozono, particolati e anidride carbonica. Un vero gioiello per studenti e ricercatori scientifici e di chiunque voglia conoscere con precisione la composizione dell'aria che respiriamo nei vari momenti della giornata. Il goal è già stato raggiunto, ma l'asta si concluderà solo fra 32 giorni. I numeri vincenti invece verranno annunciati fra pochissimo: pronti al grande evento?

