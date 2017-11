METEO/ Migliora la situazione al sud, attenzione alla nebbia al nord (oggi, 18 novembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 18 novembre 2017. Migliora la situazione al sud, con pioggia isolata a pochi contesti. Attenzione alla nebbia al nord del nostro paese.

18 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Il sole torna protagonista nelle previsioni del tempo anche per la giornata di oggi, sabato 18 novembre 2017. Questo sarà presente su quasi tutto il paese con preferenza, ancora una volta come ieri, per il versante tirrenico soprattutto tra Liguria e Lazio. Sole che sarà protagonista anche al nord, interessando tutto l'arco delle Alpi. Il bel tempo continuerà a dare il meglio di sé anche nella giornata di domani quando il cielo dovrebbe essere totalmente privo di precipitazioni. Le temperature rimarranno comunque molto rigide con le minime che saranno attorno a meno due gradi centigradi nella provincia di Aosta nella mattinata. Le massime invece arriveranno sui diciotto per quanto riguarda Catania nel pomeriggio. Anche al nord si dovrà fare molta attenzione al vento che sarà predominante soprattutto sul versante adriatico dalle parti di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una situazione che non dovrebbe comunque portare all'allerta.

PREVISIONI METEO, ATTENZIONE ALLA NEBBIA AL NORD

La situazione legata alle previsioni del tempo migliora nel nostro paese per la giornata di oggi sabato 18 novembre 2017. Partiamo dalla mattina dove vedremo leggere precipitazioni sulla bassa Puglia e sulla Calabria meridionale. Invece ci saranno dei temporali sulla Sicilia orientale. Situazioni che si attenueranno nel pomeriggio dove comunque saranno a tratti ancora presenti. Allerta nebbia invece per quanto riguarda il nord. Questa tornerà a colpire soprattutto la Pianura Padana e le zone limitrofe nel basso Piemonte e nella Lombardia meridionale. Bisognerà fare attenzione poi anche alle correnti e al vento che si muoveranno da nord verso sud, rendendo il mare piuttosto mosso e la situazione a tratti preoccupante. Finalmente Attila è uscito dal nostro paese, il vortice perturbato ha infatti portato a un abbassamento repentino delle temperature e maltempo per tutta la settimana che si va a chiudere domani.

