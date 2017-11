ABUSI IN VATICANO/ Video, presunte molestie nel Seminario San Pio X: l'ammissione della Chiesa (Le Iene Show)

Abusi in Vaticano:dopo le inchieste de Le Iene Show e di Gianluigi Nuzzi, ecco arrivare l'ammissione del Vaticano che arriva ad aprire una nuova indagine sulle presunte molestie al San Pio X

Vaticano (foto da Pixabay)

Aveva destato scalpore nei giorni scorsi la storia di Kamil il ragazzo polacco che a Gaetano Pecoraro de Le Iene Show aveva raccontato la routine di violenze sessuali di cui era stato testimone, ancora adolescente, in Vaticano. Tutto era accaduto all'interno della sede del preseminario San Pio X, proprio vicino a piazza San Pietro, dove il giovane aveva assistito all'azione di un uomo che "non era un normale seminarista perché godeva della massima fiducia del rettore. Era lui che sceglieva cosa facevo io, cosa faceva il mio amico e così via". Il racconto che vede protagonista il compagno di stanza di Kamil è a dir poco inquietante:"Avevo paura e quindi restavo impietrito mentre vedevo quello stupro, anche perché lui era il seminarista di cui il rettore si fidava di più. Poi decisi di dire tutto al nostro padre spirituale, perché è tenuto al segreto. Lui decise di fare indagini per conto proprio e alla fine fu rimosso dal suo incarico e trasferito a 600 km di distanza".

LE IENE SHOW E LA POSIZIONE DEL VATICANO

Oltre al sevizio de Le Iene Show, a smuovere le acque sugli abusi cui erano costretti alcuni preseminaristi del San Pio X era stata la recente uscita del libro di Gianluigi Nuzzi, Peccato originale. Dopo la sua pubblicazione, infatti, è arrivata la conferma di un'indagine interna da parte del Vaticano, come si può leggere nel comunicato stampa diramato dalla Santa Sede:"In merito alla vicenda che vede coinvolto un ex alunno del preseminario san Pio X, successivamente ordinato sacerdote, si precisa quanto segue. A seguito di alcune segnalazioni, anonime e non, a partire dal 2013 furono compiute, a più riprese, delle indagini sia da parte dei superiori del preseminario sia da parte del vescovo di Como, atteso che la comunità degli educatori appartiene alla sua diocesi. I fatti denunciati, che risalivano agli anni precedenti e che avrebbero coinvolto alunni coetanei tra loro, alcuni dei quali non più presenti nell’Istituto al momento degli accertamenti, non trovarono adeguata conferma. In considerazione di nuovi elementi recentemente emersi, è in corso una nuova indagine che faccia piena luce su quanto realmente accaduto".

UNA REALT À DI BUGIE

Ed è con questa dichiarazione che emerge una verità scottante. Se dagli accertamenti sono emersi elementi tali da aprire una nuova indagine è il segnale che qualcosa di grosso bolle in pentola. Al preseminario San Pio X, la struttura a pochi passi dalla residenza di Papa Francesco a Santa Marta, con ogni probabilità qualcuno sapeva e teneva nascosti gli abusi perpetrati ai giovani preseminaristi che non avevano idea di ciò che li attendeva all'interno di mura che pensavano sacre. Un velo d'omertà copriva la routine di perversione dell'ex alunno della struttura, poi ordinato prete e incardinato nella diocesi di Como. Se il procedimento, come sembra, darà esiti positivi, allora vorrà dire che le testimonianze del passato sono state sotovalutate, per usare un eufemismo. O più probabilmente che qualcuno ha voluto sotterrare la verità sotto tanti metri di bugie. C'è voluto il coraggio di un ragazzo, la capacità di alcuni giornalisti e l'onestà d'un Papa, per venire a capo della questione. Non fattori da poco.

