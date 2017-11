AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A4 (ultime notizie, oggi 19 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 19 novembre 2017 sulla viabilità. Incidente sull'A4, quattro feriti portati all'ospedale di Vercelli.

19 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Autostrade, Traffico - La Presse

Altro brutto incidente sulle autostrade italiane quello che abbiamo visto purtroppo nella giornata di ieri. Sull'autostrada A4 infatti c'è stato un incidente che ha portato a quattro feriti, trasportati all'ospedale di Vercelli come riportato da NovaraOggi.it. L'incidente in questione si è verificato all'altezza del casello Greggio in direzione Torino al chilometro 65. Non sono ancora note le dinamiche che hanno portato a questa situazione e nemmeno se i feriti siano più o meno gravi. Sul luogo dell'incidente oltre ai mezzi di soccorso sono arrivati anche la Polizia stradale di Novara est e i vigili del fuoco di Vercelli. Il tratto autostradale è rimasto chiuso abbastanza a lungo con la viabilità che già nella serata però è tornata abbastanza tranquilla. Non dovrebbero quindi esserci problemi per quanto riguarda questa situazione nella mattinata di oggi domenica 19 novembre 2017.

TRAFFICO AUTOSTRADE, CANTIERI E MALTEMPO

La situazione sulle autostrade italiane sarà condizionata per la giornata di oggi, domenica 19 novembre 2017, da cantieri e maltempo. Durante la notte infatti sono numerosi i lavori che hanno portato a situazioni particolari anche per quanto riguarda la mattinata. Sarà per questo necessario controllare gli aggiornamenti in tempo reale del portale istituzionale Autostrade.it che fornisce anche degli utili consigli per migliorare la viabilità. Andiamo a vedere le situazioni più complicate nel particolare. Partiamo dall'A14 Pescara-Bari dove al chilometro 403.8 in entrambe le direzioni troveremo chiuso fino alle sei il tratto che va da Pescara sud a Ortona. Sull'A7 Milano-Serravalle-Genova invece al chilometro 100.7 direzione Genova rimarrà chiusa fino alle cinque l'entrata Isola del Cantone e al chilometro 106.5 direzione Milano l'entrata Ronco Scrivia. Per quanto riguarda il maltempo la giornata dovrebbe essere abbastanza tranquilla, con temporali che colpiranno solo la bassa Calabria e la Sicilia orientale, in questo caso è consigliabile evitare alte velocità per il rischio che la strada sia scivolosa. Invece su Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e alta Lombardia troveremo la neve che potrebbe portare all'obbligo di catene a bordo.

