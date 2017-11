BULL TERRIER SBRANA L’ADDESTRATORE/ Torino, 26enne ucciso dal cane di un amico

Bull terrier attacca e sbrana un addestratore a Chivasso (Torino): un 26enne, Davide Lobue, è morto ucciso dal cane che un amico gli aveva affidato per un addestramento

19 novembre 2017 Niccolò Magnani

Bul terrier sbrana il suo addestratore (Facebook)

È morto ieri sera Davide Lobue, addestratore cinofilo di Torino (viveva a Rivoli) dopo che è stato sbranato da un bull terrier che gli aveva affidato un amico: aveva soli 26 anni Lobue ed è stato letteralmente sbranato, per cause ancora tutte da verificare, dal feroce cane tenuto in un recinto tra Monteu da Po e Cavagnolo. Fortissime ferite alla testa, al collo e agli arti, l’addestratore non ha avuto scampo con l’aggressione improvvisa del bull terrier che evidentemente lo ha colto di sorpresa, essendo lui comunque un operatore esperto e navigato nonostante la giovane età. Come riporta La Stampa, quel cane di un anno e mezzo era stato portato da un amico di Chiasso nella stessa giornata di sabato per poter iniziare un percorso di addestramento. È stato poi un ragazzo di 16 anni a trovare il corpo ormai senza vita dell’addestratore: le ipotesi degli inquirenti sono principalmente due, entrambe tragiche visto l’epilogo mortale del caso di Chivasso ma di ben diversa origine. Si ritiene infatti che o il bull terrier ha attaccato l’uomo sbranandolo all’improvviso durante l’addestramento oppure che il giovane 26enne sia morto per altre cause e solo in seguito sia stato sbranato e attaccato dal cane.

IL CANE È STATO TRASFERITO IN UN CANILE

Proprio questo ultima ipotesi non viene scartata visto che non ci sarebbe molto sangue nell’area dove Davide Lobue ha trovato la morte: «il cane potrebbe essersi accanito sul corpo di Davide quando il cuore del giovane addestratore era già fermo, stroncato forse da un malore. Ma questo sarà soltanto l’autopsia a dirlo», spiega la Stampa dopo aver sentito i primi esiti degli esami autoptici. Nel frattempo l’intera area dove è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro, mentre il bull terrier è stato trasferito ad un canile di Settimo Torinese in attesa di capire lo sviluppo delle indagini coordinate dal pm Daniele Lavarone e condotte dai carabinieri di Chivasso. Compiuti 18 anni, si legge sul profilo pubblico Facebook di Davide Lobue, si era iscritto a un corso per educatore ed istruttore cinofilo: «Da quel giorno non ho mai smesso di imparare, studiare libri articoli pubblicazioni, partecipare a stage e soprattutto lavorare in campo con cani e padroni».

