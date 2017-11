Black Friday Amazon/ Domani si apre la settimana degli sconti, ma non dimenticate il Cyber Monday!

Black Friday Amazon: domani si apre la settimana degli sconti, ma non dimenticate il Cyber Monday! Le ultime notizie sulla popolare iniziativa del colosso mondiale del'e-commerce

19 novembre 2017 Silvana Palazzo

Preparte carte di credito e prepagate, perché il Black Friday Amazon sta arrivando. In realtà gli amanti dello shopping sono pronti da tempo, tutti gli altri fanno ancora in tempo a organizzarsi in vista di venerdì 24 novembre, il giorno del venerdì nero. La tradizione è nata negli Stati Uniti, ma si è diffusa rapidamente in Italia, dove non poteva non avere successo una giornata di sconti su ogni categoria merceologica, nei negozi fisici come in quelli online, come appunto nel caso di Amazon. La tradizione vuole che il Black Friday cada il Giorno del Ringraziamento, che per gli italiani è una festa per celebrare coloro che hanno queste iniziative.... Scherzi a parte, Amazon si sta preparando in vista di questo grande evento con forti sconti sulla merce. Solitamente l'andamento del Black Friday riflette quello dello shopping natalizio, quindi è anche un'occasione per capire come cambia la capacità di spesa delle persone. Molto dipende però dalle offerte che verranno proposte. E già non vediamo l'ora...

BLACK FRIDAY AMAZON, MA SI COMINCIA IL 20 NOVEMBRE...

Quando si tratta di risparmiare, niente può essere lasciato al caso. E infatti nelle case di molti italiani è segnata sul calendario la data di venerdì 24 novembre, giorno del Black Friday Amazon. L'azienda di e-commerce che ha sede a Seattle ha garantito che gli sconti online potrebbero arrivare fino al 70% sull'onda del successo dell'anno scorso. Amazon nel 2016 registrò infatti un record di vendite in tutto il mondo, pari a 12 prodotti acquistati al secondo, cioè 1,1 milioni di prodotti venduti in una sola giornata. Non ci si gioca però tutto in una sola giornata, perché Amazon aprirà la settimana del Black Friday il 20 novembre, concludendola poi ufficialmente con Cyber Monday, il lunedì dedicato agli acquisti di prodotti elettronici. Se non lo avete ancora fatto, cerchiate allora sul calendario il 27 novembre. Amazon ha deciso di creare una piccola marcia di avvicinamento a questi eventi, quindi alcune offerte sono già disponibili sul sito. Per ingannare l'attesa potreste già cercare un po' di ispirazione sul sito...

