Blocco traffico auto Roma/ Oggi, ultime notizie: stop auto in fascia verde, info e orari (domenica ecologica)

Blocco traffico auto a Roma oggi per la prima domenica ecologica: ultime notizie, stop auto in fascia Verde. Info, orari e tutte le limitazioni e veicoli esenti, mezzi pubblici potenziati

19 novembre 2017 - agg. 19 novembre 2017, 10.58 Niccolò Magnani

Blocco traffico auto a Roma (LaPresse)

Ricominciano a Roma le domeniche ecologiche con questa prima in corso per oggi 19 novembre 2017: blocco traffico auto, limitazioni in generale della viabilità nella Capitale e mezzi pubblici potenziati per permettere ai romani e ai turisti un minor impatto del forte disagio causato dalle domeniche ecologiche, la prima di 4, che nei prossimi mesi cercheranno di abbattere il problema dello smog. «L’obiettivo», spiega la Giunta Raggi in una nota, «è quello di contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche». Per l’intera giornata di oggi dalle 7.30 fino alle 12,30 e dalle 16.30 fino alle 20.30 sarà attivo il blocco per tutti i veicoli con motore endotermico all’interno della Ztl cosiddetta Fascia Verde: fermi anche i meno inquinanti come i motori diesel Euro 6, mentre sono permesse in circolazione tutti i Gpl, gli ibridi, gli Euro 6 benzina e i veicoli elettrici, oltre ad una serie di categorie esentate che potete trovare nell’ordinanza comunale. Deroga anche per per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli del servizio car sharing.

MEZZI PUBBLICI POTENZIATI

Mentre è in corso la prima parte della domenica ecologica a Roma, va segnalato che il blocco traffico auto non coinvolgerà solo queste domeniche mensili ma inizierà a prendere parte con provvedimenti a crescere qualora la qualità dell’aria non dovesse migliorare. Innanzitutto, da domani lunedì 20 novembre e fino al 31 ottobre 2018 sarà vietato l’ingresso e la circolazione degli autoveicoli a benzina Euro2 all’interno della Ztl Anello Ferroviario previsto dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) dal lunedì al venerdì. Tornando ad oggi invece, con il blocco semi-totale della auto romane, è previsto un potenziamento dei mezzi pubblici come bus, metro e tram con la possibilità resa più semplice di arrivare in centro per turisti e cittadini romani. La polizia locale della Capitale dovrà però provvedere alla vigilanza per garantire al meglio la limitazione degli spazi e il rispetto dell’ordinanza vigente con una multa prevista assai salata da 105 euro.

